Холлі Беррі – 52: найсексуальніші образи оскароносної актриси

Неймовірній американській кіноакторці Холлі Беррі сьогодні виповнився 52 роки. Майже за 30-річну кар'єру акторка знялась у понад 40 фільмах та стала лауреаткою премій "Золотий глобус", "Еммі" та "Оскар". Зірка також часто позує для глянцевих видань та активно рекламує відомі бренди.