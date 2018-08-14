Холлі Беррі – 52: найсексуальніші образи оскароносної актриси
Неймовірній американській кіноакторці Холлі Беррі сьогодні виповнився 52 роки. Майже за 30-річну кар'єру акторка знялась у понад 40 фільмах та стала лауреаткою премій "Золотий глобус", "Еммі" та "Оскар". Зірка також часто позує для глянцевих видань та активно рекламує відомі бренди.
Актриса, яка є матір’ю двох дітей, активно пропагує здоровий спосіб життя. Якби вона не стала зіркою кіно, а обрала інший шлях, то цілком легко перетворилася на професійну спортсменку.
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Беррі постійно демонструє результат активних тренувань з особистим тренером.
Холлі Беррі у 52 роки виглядає фантастично!
Пропонуємо вам переглянути найсексуальніші образи Холлі Беррі, які вона публікує на своїй сторінці в Instagram.
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