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Холлі Беррі – 52: найсексуальніші образи оскароносної актриси

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Холлі Беррі – 52: найсексуальніші образи оскароносної актриси
Холлі Беррі – 52: найсексуальніші образи оскароносної актриси / Колаж: 24 Канал

Неймовірній американській кіноакторці Холлі Беррі сьогодні виповнився 52 роки. Майже за 30-річну кар'єру акторка знялась у понад 40 фільмах та стала лауреаткою премій "Золотий глобус", "Еммі" та "Оскар". Зірка також часто позує для глянцевих видань та активно рекламує відомі бренди.

Актриса, яка є матір’ю двох дітей, активно пропагує здоровий спосіб життя. Якби вона не стала зіркою кіно, а обрала інший шлях, то цілком легко перетворилася на професійну спортсменку.

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Беррі постійно демонструє результат активних тренувань з особистим тренером. 

Холлі Беррі у 52 роки виглядає фантастично!

 

14 серпня виповнюється 51 рік Холлі Беррі @halleberry ?? . . #lifestyle24 #HalleBerry #hbdayHalle #hollywood

Допис, поширений LifeStyle24 (@lifestyle24ukraine)

 

Пропонуємо вам переглянути найсексуальніші образи Холлі Беррі, які вона публікує на своїй сторінці в Instagram.

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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Еротика
Джерело: 24 Канал
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