Холод і безперервні дощі: на Одесу суне циклон Крістіан

В Одесі та області 12 –13 жовтня очікують сильні опади. Це пов'язано з приходом циклону Крістіан. Незначний дощ почнеться ввечері 12 жовтня. Наступного дня прогнозують вже безперервні зливи.

За прогнозами синоптиків, дощ має закінчитися вночі 14 жовтня. Про погіршення погодних умов розповіли зранку 12 жовтня. Через прихід циклону Крістіан температура знизиться на 2 градуси.

Актуально Всі західні регіони заливатимуть дощі: прогноз погоди на 12 жовтня

Погода 12 жовтня

За даними Укргідрометцентру, 12 жовтня вдень розпочнуться дощі. Температура повітря становитиме 13 – 15 градусів тепла. Упродовж всього дня буде хмарно.

Вітер – східний, від 5 до 10 метрів за секунду.



Прогноз погоди на Одещині 12 жовтня / Скриншот Укргідрометцентру

Погода 13 жовтня

В Одесі та області 13 жовтня впродовж усієї доби падатиме сильний дощ. Вночі місцями очікують зливи. Вітер – 7 – 12 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме 9 – 11 градусів тепла. Удень всього +11 – +13 градусів. 14 жовтня погода значно покращиться.



Прогноз погоди на 13 жовтня / Скриншот Укргідрометцентру

Погода в Одесі 12 жовтня / Дані Windy.com