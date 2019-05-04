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      Холод та недоїдання: Балух написав про жорстке ставлення у тюрмі РФ

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      Балух написав нового листа
      Балух написав нового листа / Фото з відкритих джерел

      Незаконно засуджений у Росії Володимир Балух написав нового листа з штрафного ізолятора Росії. Бранець Кремля поскаржився на важкі умови та ставлення у СІЗО.

      Кримська правозахисна група на своїй сторінці в Facebook повідомила, що лист отримала активістка під ніком Julia Lorenz.

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      Український політв'язень розповів, що відчуває постійний холод та недоїдання. За його словами, останні півтора місяця він харчується виключно хлібом. 

      "Ніколи раніше не доводилося переживати такої концентрації відчуття холоду на одиницю прожитого часу. Мене тут вже 3 тижні тримають в ШІЗО. З 16-го числа опалення відключили…", – написав бранець Кремля.

      Це випробування, доповім Вам, не з легких,
      – написав Балух.

      Що відомо про Володимира БалухаУкраїнський політв’язень, якого ФСБ Росії затримала 8 грудня 2016 року в його будинок у Криму. Жорстких репресій він зазнав через український прапор і табличку "вулиця Героїв Небесної сотні" на своєму подвір'ї. Чоловік відмовився також від паспорта РФ.

      Окупаційна влада заявила, що нібито знайшла на горищі в Балуха набої і вибухівку. Однак за словами чоловіка, боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію.

      16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні, а потім щоразу збільшували цей термін.

      У березні 2018 року політв'язень оголосив безстрокове голодування, яке тривало 205 днів. 

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      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Заручники СІЗО Володимир Балух Українці в полоні РФ
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