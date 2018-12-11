Холодець, курочка, олів'є: скільки потрібно часу, щоб спалити калорії після святкового столу

Питання стрункої фігури хвилює багатьох, але попереду Різдвяні свята – час, коли спокуса їсти багато стає сильнішою за вас.

Можливо цей список, який склали Тhe-challenger, допоможе вам знайти більше сил для утримання від переїдання.

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Калорійність вказана за 100 грам страв.

"Олів’є" (з майонезом) – 170 ккал = година ходьби по сходах*.

Оселедець під шубою – 195 ккал = 1 година 10 хвилин прогулянки з собакою.

Салат з крабових паличок – 145 ккал = година повільної прогулянки.

Картопляне пюре (з молоком і маслом) – 150 ккал = 60 хвилин катання на конях.

Запечена картопля (без шкірки) – 70 ккал = шість хвилин бігу по сходах вгору.

Холодець з курки – 120 ккал = 20 хвилин катання на лижах.

Холодець з яловичини – 80 ккал = 20 хвилин занять хатха-йогою.

Канапка з червоною ікрою і вершковим маслом (1 шт.) – 115 ккал = 30 хвилин прибирання вдома.

Канапка з червоною рибою і вершковим масло (1 шт.) – 158 ккал = 30 хвилин катання на ковзанах.



Калорійність святкового столу

Запечена куряча ніжка без шкіри (1 шт.) – 180 ккал = 20 хвилин стрибків через скакалку.

Смажена куряча ніжка з шкірою (1 шт.) – 280 ккал = 30 хвилин бігу зі швидкістю 7 км/ч.

Торт – 400-500 ккал = 40-50 хвилин плавання брасом.

Ігристе вино (100 мл) – 76 ккал = 10 хвилин роботи на гребному тренажері.

Час занять спортом розрахований для людини вагою 60 кг Чим більше вага, тим менше часу знадобиться, щоб «спалити» кожне блюдо. Чим менша вага, тим, відповідно, більше часу.

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