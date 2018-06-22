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Холодильник виробництва Bosch став найстаршим працюючим пристроєм в Україні

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Найстаріший побутовий пристрій, що й досі працює, зафіксували в Одесі. Це холодильник компанії Bosch.

Він вже відслужив своїм господарям 81 рік та 5 місяців.

"Ми приїхали провести власну експертизу. І сьогодні на фіксації рекорду ми перевірили і переконалися в тому, що він ще й морозить, а не просто гуде. А гуде він дуже тихо", – сказав експерт Національного реєстру рекордів України Дмитро Яіцький.

Одеситка Олена Швець отримала старенький холодильник у спадок від двоюрідної бабусі, яка свого часу привезла його з Німеччини. Однак про те, що на кухні стоїть справжній раритет, нові господарі навіть не здогадувались. Та коли зацікавилась його історією, то згадку про модель знайшли лише на офіційній сторінці компанії Bosch.

"З усіма завданнями цей холодильник справляється до сьогодні. Бабуся була гостинною і хлібосольною господинею. Тому цей холодильник був завжди наповнений", – розповіла власниця раритетного холодильника Олена Швець.

Старенький холодильник доповнить колекцію раритетної техніки, що знаходиться в головному офісі Bosch в Україні.

"Ми дуже зраділи, почувши про те, що є холодильник 30-х років, який пропрацював 82 роки. Дуже радісно чути про те, що ми ще раз можемо підтвердити нашим споживачам про те, що Bosch – надійна техніка", – азначив генеральний директор ТОВ "БСХ Побутова техніка" Сергій Максимов.

Родина одеситів в обмін на раритет отримала новенький холодильник Bosch.

Теги: Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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