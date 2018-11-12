Холодні батареї в будинках та вимушені канікули в школах: які міста досі без тепла

Холодні батареї у домівках, оголошення вимушених канікул у школах та лікарні без опалення – до перших морозів готові не всі міста в Україні.

В епіцентрі подій сьогодні був Кривий Ріг – там люди від простого незадоволення та обурення перейшли до радикальних дій.

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Стовп чорного диму та запах палених шин – так розпочався ранок у Кривому Розі. Місцеві активісти та небайдужі городяни зібрались біля будівлі "Криворіжгазу". Половина міста, а це більше як 300 тисяч людей, залишились без тепла. Люди запевняють: підприємство блокує подачу газу місцевій теплоцентралі.



Протести у Кривому Розі через відсутність опалення

Натомість представники "Криворіжгазу" запевняють, що їхньої вини тут немає, "Нафтогаз" не виділив ліміти газу для "Криворізької теплоцентралі" через борги попередніх років.

Без тепла зараз і ще два міста на Дніпропетровщині – Кам'янське і Павлоград. Не опалюються там 130 садочків, майже сотня шкіл та більше двох десятків лікарень. У Павлограді школярі більше тижня на додаткових канікулах, у Кам'янському вони розпочались від сьогодні.

Чому так сталося? Це питання до керівників районів, бо саме від них залежить своєчасність укладення договорів на поставку газу, своєчасність підготовки опалювального сезону у закладах соціальної сфери,

– сказала начальниця обласного відділу Держспоживслужби Неля Полюхович.

Без опалення досі й місто Сміла – навчальні заклади там зачинили, а дітей перевели на дистанційне навчання до початку опалювального сезону. Місто досі не отримало номінацій на газ та має великі борги за попередній рік. Погасити їх та придбати блакитне паливо – коштів у міській казні немає.

Вони мали дуже великі заборгованості перед "Черкасигаз", потім вони були передані у "Нафтогаз". Вони винні 80 мільйонів через те, що допускали споживання газу без лічильників, тому винні нам дуже значні суми і я не бачу ніяких перспектив щодо їх погашення,

– розповів голова правління компанії Черкасигаз Сергій Буян.

На сесії міськради депутати вирішили взяти кредит на 15 мільйонів гривень, аби увімкнути опалення. Та наразі це лише плани, тож коли ж буде опалення у місті – можновладці не прогнозують.

Невтішна ситуація й у Херсоні – місцевій ТЕЦ, яка опалює понад 50% житлових будинків міста, половину шкіл та частину лікарень не дали ліміти на газ. Офіційно повідомлення ще немає, але можливо, що навчальний процес тимчасово призупинять у трьох десятках місцевих шкіл.