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Як зробити літні кавові коктейлі: легкі освіжаючі рецепти

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Як зробити літні кавові коктейлі
Як зробити літні кавові коктейлі / pexels.com

У спекотні літні дні особливо хочеться чогось освіжаючого та підбадьорливого. Чудовим рішення будуть холодні коктейлі на основі кави. Тим більше, приготувати такий напій зовсім нескладно.

Пропонуємо три рецепти смачних кавових коктейлів.

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Фрапучино

Подвійне еспресо, 100 мілілітрів холодного молока, цукор та лід перемішайте блендером до дрібної крихти, подавати у високій склянці з соломинкою. Якщо ви любитель солоденького, то можна додати карамельного або шоколадного сиропу.

Як зробити літні кавові коктейлі
Як приготувати фрапучино

Рятуватись від спеки можна не лише кавою та коктейлями. Пройдіть тест і перевірте, чи добре ви розбираєтеся в напоях:

Кавовий коктейль "Вечірній"

У турку, окрім кави, насипте корицю та цукор, додайте воду та підігрійте суміш, постійно перемішуючи на маленькому вогні. В отриманий сироп покладіть ложечку меду. Потім додайте сироп в охолоджену каву, тоді змішайте з соком лохини або чорниці і поставте на деякий час в холодильник, аби подати охолодженим.

Як зробити літні кавові коктейлі
Холодний кавовий коктейль "Вечірній"

Персиково-кавовий коктейль

Доведіть до кипіння молоко і додайте до нього корицю і ваніль. Потім охолодіть і збийте в блендері разом з персиком. Змішайте персиково-кокосове молоко з холодною кавою і додайте лід. Напій можна прикрасити сухим какао.

Як зробити літні кавові коктейлі
Рецепт холодного персико-кавового коктейлю

Теги: Новини України LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: 24 канал
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