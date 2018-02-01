09:33
2 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ПОЛЬЩІ ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін в
Вєсті Кремля
23:41, 1 лютого
Вєсті. UA. Саакашвілі проти
Вєсті.UA
20:58, 1 лютого
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Принади й жахіття життя в гуртожитку
Згадати все
00:49, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВИНИ ПОЛЬЩІ ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Холодницький розповів, чому САП закрило кримінальне провадження щодо Злочевського

01:03, сьогодні 551 Читать новость на русском
"Схеми" / Фото з вільних джерел

Рішення про закриття кримінального провадження у так званій справі щодо незаконної видачі ліцензій фірмам колишнього міністра екології Миколи Злочевського у серпні 2017 року ухвалили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький у коментарі журналістам програми "Схеми". "Це ми в САП вирішили, і я це не приховую. Не було здобуто органом слідства достатніх даних – як для оголошення підозри, так і для закінчення провадження. Не доведено факту злочину", – сказав Холодницький.

Закрите Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою кримінальне провадження стосувалось незаконної видачі чиновниками Міністерства екології та природних ресурсів дозволів у 2010-2012 роках на користування надрами компаніям, пов’язаним з тодішнім міністром екології Миколою Злочевським.

Читайте також: В Україну повернувся одіозний екс-міністр часів Януковича, – ЗМІ

Рішення це прийнято антикорупційною прокуратурою, ми цього не приховуємо і ми не будемо кивати на когось іншого,
– додав він.

На уточнювальне запитання, чи детективи Національного антикорупційного бюро, які розслідували цю справу, погоджувались із рішенням прокурорів щодо закриття провадження, Холодницький відповів, що "КПК не вимагає погодження детективів при прийнятті прокурором рішення".

Сьогодні ЗМІ з посиланнями на власні джерела повідомили, нібито екс-міністр часів Януковича Микола Злочевський повернувся до України.

На початку 2017 року Burisma Group заявила про закриття в Україні всіх процесуальних і судових дій щодо президента групи Миколи Злочевського й операційних компаній. Як йшлося в повідомленні компанії від 12 січня, це рішення є результатом "взаємної багатомісячної роботи двох команд – Генеральної прокуратури України та Burisma Group". В ГПУ уточнили, що справу про незаконне збагачення і відмивання коштів закрили 1 листопада 2016 року через відсутність ознак злочину.

Експерти Transparency International та "Центру протидії корупції», які від початку стежили за розслідуванням, вважають, що Генеральна прокуратура свідомо закрила кримінальні справи щодо Миколи Злочевського та його компанії в результаті політичних домовленостей.

Теги: Новини України Назар Холодницький САП
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Двох росіян затримали в зоні відчуження Чорнобильської АЕС
 15 жовтня 2017 , 18:35
Ботулізм в Україні: на Львівщині зафіксували нові випадки захворювання
22 серпня 2017 , 13:18
Новий BMW X3 тепло прийняли в Україні
 1 лютого , 15:00
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!
 22 січня , 19:00
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук