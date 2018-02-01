Холодницький розповів, чому САП закрило кримінальне провадження щодо Злочевського

Рішення про закриття кримінального провадження у так званій справі щодо незаконної видачі ліцензій фірмам колишнього міністра екології Миколи Злочевського у серпні 2017 року ухвалили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький у коментарі журналістам програми "Схеми". "Це ми в САП вирішили, і я це не приховую. Не було здобуто органом слідства достатніх даних – як для оголошення підозри, так і для закінчення провадження. Не доведено факту злочину", – сказав Холодницький.

Закрите Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою кримінальне провадження стосувалось незаконної видачі чиновниками Міністерства екології та природних ресурсів дозволів у 2010-2012 роках на користування надрами компаніям, пов’язаним з тодішнім міністром екології Миколою Злочевським.

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Рішення це прийнято антикорупційною прокуратурою, ми цього не приховуємо і ми не будемо кивати на когось іншого,

– додав він.

На уточнювальне запитання, чи детективи Національного антикорупційного бюро, які розслідували цю справу, погоджувались із рішенням прокурорів щодо закриття провадження, Холодницький відповів, що "КПК не вимагає погодження детективів при прийнятті прокурором рішення".

Сьогодні ЗМІ з посиланнями на власні джерела повідомили, нібито екс-міністр часів Януковича Микола Злочевський повернувся до України.

На початку 2017 року Burisma Group заявила про закриття в Україні всіх процесуальних і судових дій щодо президента групи Миколи Злочевського й операційних компаній. Як йшлося в повідомленні компанії від 12 січня, це рішення є результатом "взаємної багатомісячної роботи двох команд – Генеральної прокуратури України та Burisma Group". В ГПУ уточнили, що справу про незаконне збагачення і відмивання коштів закрили 1 листопада 2016 року через відсутність ознак злочину.

Експерти Transparency International та "Центру протидії корупції», які від початку стежили за розслідуванням, вважають, що Генеральна прокуратура свідомо закрила кримінальні справи щодо Миколи Злочевського та його компанії в результаті політичних домовленостей.