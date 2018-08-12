Холодний грецький суп з йогурту та огірків: швидкий рецепт
Суп "дзадзікі" – смачна холодна страва з йогурту, часнику та огірків, запозичена нами з грецької кухні, чудово підійде для обіду у спекотний день.
В оригінальному варіанті – це соус, який подають до закусок. Однак його можна приготувати як холодний суп.
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Рецепт холодного супу з йогурту та огірків
Інгредієнти:
5 свіжих огірків;
1 л. натурального (без добавок і не солодкого) йогурту;
4 зубчики часнику;
1/2 пучка кропу;
1 ст. л. листя м'яти;
оливкова олія;
1/2 лимона;
сіль.
Рецепт приготування холодного супу з йогурту та огірків:
1. Очищаємо шкірку з огірків і нарізаємо маленькими кубиками.
2. Дрібно нарізаємо часник і кріп.
3. Все змішуємо та заливаємо йогуртом.
4. Солимо. Якщо йогурт не достатньо кислий, можна додати сік половинки лимона.
5. Ставимо настоятися у холодильник на дві години.
Зауважимо, якщо суп вийшов густим, його можна розбавити водою або кефіром. Перед подачею прикрашаємо суп дрібно порубаними листочками м'яти і "смужкою" оливкової олії.