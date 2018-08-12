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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Холодний грецький суп з йогурту та огірків: швидкий рецепт

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Дзадзікі
Дзадзікі / Фото з відкритих джерел

Суп "дзадзікі" – смачна холодна страва з йогурту, часнику та огірків, запозичена нами з грецької кухні, чудово підійде для обіду у спекотний день.

В оригінальному варіанті – це соус, який подають до закусок. Однак його можна приготувати як холодний суп. 

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Рецепт холодного супу з йогурту та огірків

Інгредієнти:
5 свіжих огірків;
1 л. натурального (без добавок і не солодкого) йогурту;
4 зубчики часнику;
1/2 пучка кропу;
1 ст. л. листя м'яти;
оливкова олія;
1/2 лимона;
сіль.

Рецепт приготування холодного супу з йогурту та огірків:

1. Очищаємо шкірку з огірків і нарізаємо маленькими кубиками.

2. Дрібно нарізаємо часник і кріп.

3. Все змішуємо та заливаємо йогуртом.

4. Солимо. Якщо йогурт не достатньо кислий, можна додати сік половинки лимона.

5. Ставимо настоятися у холодильник на дві години.

Зауважимо, якщо суп вийшов густим, його можна розбавити водою або кефіром. Перед подачею прикрашаємо суп дрібно порубаними листочками м'яти і "смужкою" оливкової олії.

Теги: Здорове харчування LifeStyle Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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