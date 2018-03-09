Холостяк 8 сезон 1 випуск: чим дивували дівчата та з ким Рожден Анусі йде на перше побачення

8 сезон шоу "Холостяк" стартує у п’ятницю, 9 березня, на телеканалі СТБ. Талановитий і неодружений співак холостяк Рожден Анусі влаштує знайомство на першій вечірці з потенційними нареченими.

У першому впуску шоу "Холосяк 8 сезон" Рожден Анусі поділився з дівчатами своєю творчістю – заспівав для них свій хіт "Знаешь".

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"Холостяк" 8 сезон 1 випуск дивитися онлайн: перше знайомство

Дівчата теж приготували для холостяка чимало сюрпризів. Так, замість однієї з учасниць на вечірку приїхав її телефон. Інша дівчина здивувала Холостяка, подарувавши йому череп.

"Холостяк" 8 сезон 1 випуск: Рожден Анусі поспішає до дівчат

"Холостяк" 8 сезон 1 випуск: Цікаво, хто з дівчат прийде першою

Більше того, на першій вечірці приїхав шкільний автобус з дітьми, які привезли "найцінніше, що мали".

До речі, цього року у шоу в дівчат є можливість самостійно роздобути троянду першого враження, а також вже на першій вечірці поборотися за перше індивідуальне побачення сезону.

Рожден не відчуває браку жіночої уваги, в нього дуже багато прихильниць, які всіляко намагаються привернути увагу музиканта. Однак, стосунки у хлопця не клеяться. Дівчина, яка була першим коханням у Рождена, ставила надто високу планку для хлопця, та врешті пішла до його друга. Та для Рождена це стало поштовхом працювати над собою.

Зараз він знову готовий до серйозних стосунків, значно успішніший, ніж колись. Але він шукаю ту, яка буде з ним, незважаючи на успіх та гроші.

Аня

23-річна танцівниця балету з Києва. Дівчина тримає себе у формі, заради чого тримає себе у жорсткій формі. Нині вона танцює у шоу-балеті.

Розмова з "Холостяком" спочатку не задалась. На філософське питання Рождена про те, що дівчина планує робити у житті, вона відповіла "буди щасливою". Така відповідь не дуже задовільнила Рождена. Однак, потім їм таки вдалось зайти спільну мову.

Марія

20-річна Марія працює перекладачем. У дівчини неприємний досвід у спілкуванні з дівчатами - у школі її били інші діти.

"Холостяк" одразу оцінив її ефектний зовнішній вигляд. Однак, насправді Марія не така смілива і дуже розхвилювалась, спілкуючись з Рожденом. Співакові вона подарувала картину, що дуже сподобалось хлопцю.

Аріна

25-річна киянка відразу заявила, що є "справжньою леді", адже володіє школою етикету. "Холостяку" вона подарувала фільм про Джеймса Бонда, адже у агента 007 – відмінний стиль. Рожден оцінив ерудицію Аріни.

Настя

27-річна Настя вирішила взяти епатажем – вона прийшла у кепці та джинсовій куртці, а в руках тримала череп. Цей череп вона подарувала "Холостяку". Він оцінив оригінальність Насті.

Дівчина розірвала серйозні стосунки – чоловік був дуже забезпечений та неймовірно балував Настю. Однак, казка не мала хепі-еду – під час одного з конфліктів коханий жорстоко побив дівчину.

Олена

25-річна Олена працює моделлю в Індії. Там вона знайшла кохання. Дівчина вже думала про весілля. Однак, проти їхнього шлюбу були його батьки.

Після цього дівчина вирішила, що наступне кохання буде мати з нею спільну мову.

Настя

Дівчина не змогла приїхати, адже святкує день народження зі своїм сином. Замість себе прислала в лімузині телефон. Рожден оцінив такий жест і сам передзвонив Насті. Голос дівчини дуже сподобався музикантові, дівчина пообіцяла надіслати своє фото.

Що це? Публикация от Холостяк СТБ (@holostyakstb) Мар 9, 2018 в 10:42 PST

Галина

Смілива дівчина приїхала до Рождена одразу у білому весільному платті. Це неабияк здивували "Холостяка". Він зауважив, що сукня їй личила, однак такий вчинок він назвав дивним.

"Холостяк" 8 сезон 1 випуск дивитися онлайн: до "Холостяка" прийшли наречені

Ріма

Ще одна дівчина вибрала плаття нареченої для першої зустрічі з "Холостяком". Спочатку це обурило Рождена, але коли він побачив, що вона у своїй сукні навіть з лімузину вийти не може - кинувся їй на допомогу.

Іванна

Дівчина переконує, що вона несе образ ніжності і сексуальності. Каже, що має єдину шкідливу звичку – залежність від уваги чоловіків. Іванна зізнається, ніколи в житті не кохала, тому проект – для неї шанс знайти любов.

Яна

Одна з дівчат вирішила схитрувати і приїхала не на лімузині, а на гольф-карі. Однак, Рожден таки спочатку підійшов до дівчат з лімузину, а Яні в гольф-карі порадив зачекати.

Та все ж водійка добилась свого – "Холостяк" вирішив покататись з нею. У машині Яна та Рожден провели приємну розмову.

Наталя

Дівчина неабияк здиувала "Холостяка". Дівчина з'явилась у клітці. Вона пояснила, що була у шлюбі і мала дуже строгого чоловіка. При цьому Рожден запевнив її, що він дуже добрий. Але "Холостяк" хвилюється, що ж Наталя так і не зможе оговтатись від невдалого шлюбу.

У той же час у кімнаті, де перебувають дівчата, починають відкриватись секрети. Риму запідозрили в тому, що вона прийшла на проект для піару. А ще одна дівчина вже мала стосунки з іншим "Холостяком".

Ольга

Ця дівчина приїхала не на лімузині, а на шкільному автобусі. Спочатку до Рождена вийшли школярі, які вирішили першими протестувати "Холостяка". Тільки після тесту музикант зміг побачити Олю. Ще одне, що заінтригувало Рождена, – зовнішній вигляд дівчини. Вона була одягнена у коротенький сарафан із двома закрученими хвостиками.

А цей секрет справді шокував "Холостяка" – дівчина чесно зізналась, що не мала стосунків і навіть ніколи не цілувалась.

"Холостяк" 8 сезон 1 випуск дивитися онлайн: вчителька здивувала Рождена

Ольга

Ольга прийшла до "Холостяка" з короною на голові. Це трохи насторожила Рождена, але він відзначив вроду дівчини. Він також зауважив, що у неї дуже незвичний темперамент.

Настя

Дівчина дуже розкута. Одразу зізналась, що любить секс та еротичні ігри. Та не має комплексів. На проект її відправила мама, аби донька змінила стиль життя. Настя вирішила познайомитись з "Холостяком" лише заради хорошого сексу. Її ефектний вихід здивував не лише Рождена, але й конкуренток.

"Холостяк" 8 сезон 1 випуск дивитися онлайн: Настя шокувала дівчат і Рождена

Не обійшлось і без конфліктних ситуацій. Одна з дівчат Аліса подарувала "Холостяку" таймер. І коли час вийшов вона прийшла до Рождена, вимагаючи зробити вибір. Такий тиск не дуже сподобався музикантові, тож він попрощався з Алісою завчасно.

Нарешті дійшла черга до троянд. Спочатку Рожден мав вручити троянду першого враження. Першу у цьому сезоні троянду отримала Яна, з якою "Холостяк покатався на гольф-карі.

Познайомившись зі всіма дівчатами, Рожден визнав, що всі дівчата дуже нетипові. Тож він сподівається, що серед них є його дружина. Найбільше здивувала Ольга, яка зіграла для Рождена на гітарі. Вона і йде на перше побачення з "Холостяком".

"Холостяк" 8 сезон 1 випуск дивитися онлайн: хто піде на перше побачення з Рожденом

Рожден розіграв і другу троянду – він поспілкувався з "двома нареченими", але троянду отримала лише одна.

Церемонія вручення троянд триває. Третя дівчина, хто отримала троянду була добре вихована дівчина Аріна. Наступною заповітну квітку отримала Настя, яка дарувала Рожденові череп.

"Холостяк" 8 сезон 1 випуск дивитися онлайн: церемонія вручення троянд

Він зізнався, що цей подарунок його здивував. Квіти отримали Іванна, Наталя, Марина, Ольга. Троянду могла отримати і Анфіса, з якою у "Холостяка" був конфлікт. Однак, поки вона йшла, Рожден змінив свою думку.

Заповітну квітку отримала і Анна. Наступну троянду "Холостяк" віддав Маші, яка інтригувала його подарованою картиною. Анна була першою, хто познайомився з Рожденом, однак він не захотів продовжувати знайомство далі. Останню троянду отримала Галя.

"Холостяк" – реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor".

Головним героєм 8 сезону став музикант, співак та саунд-продюсер Рожден Анусі (сценічне ім'я ROZHDEN).

У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися від конкуренток.