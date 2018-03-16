Холостяк 8 сезон 2 випуск: чому приїхала поліція та дуже зворушливий жест Рождена

16 березня на телеканалі СТБ виходить 2 випуск 8 сезону шоу "Холостяк".Музикант та холостяк Рожден Анусі продовжує знайомство із 14 своїми потенційними нареченими.

У другому випуску шоу "Холосяк 8 сезон" Рожден розповів, що зараз у проекті залишились особливі дівчата, кожна з них по-своєму приваблює Холостяка.

"Холостяк" 8 сезон 2 випуск дивитися онлайн: дівчата відправились у подорож Україною

Після першої церемонії троянд з 26 дівчат далі пройшли тільки 14, одна з яких навіть не була присутня на зустрічі – в цей день вона святкувала день народження з сином.

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У будинку вже виник перший конфлікт – дівчата довго чекали Риму та не могли зрозуміти, куди зникла дівчина. Як з'ясувалось, Рима просто гуляла по території. Це дуже розізлило дівчат, дехто навіть оголосив дівчині "війну".

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Далі на дівчат чекала справжня несподіванка – до будинку прибули трейлер, дівчата відправляють у подорож найзагадковішими та найромантичнішими місцями України. У трейлері може поміститись 4 дівчат. У транспорті на дівчат чекала несподіванка – листи з грошима. При цьому в жодному з трейлерів Рождена не було.

Холостяк поїхав, щоб познайомитись з останньою 14 дівчиною, яку він обрав, однак, яку ще не бачив. У минулому випуску таємнича незнайомка прислала замість себе телефон. Тож сьогодні Рожден відправився, щоб нарешті з нею познайомитись.

Незнайомкою виявилась 22-річна Настя зі Жмеринки. Її перший чоловік був із забезпеченої сім'ї, однак коли вона завагітніла, його родичі вимагали зробити аборт. Дівчина вирішила таки народити. Зараз за хлопчиком доглядають її батьки, бо Настя дуже багато працює.

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"Холостяк" 8 сезон 2 випуск дивитися онлайн: Холостяк привіз ще одну учасницю

Приїзд Рождена став справжньою несподіванкою для дівчини. Вона дуже соромилась, адже була у буденному одязі. Однак, Холостяк зміг побачити її тендітність та красу. Рожден знайшов спільну мову не лише з Настею, а й із її сином Матвійчиком.

Тим часом дівчата із трейлерів зробили привал і отоварилась за гроші, залишені Холостяком.

Дівчата вже прибули на перше місце призначення та влаштували "допит" Римі. Вони вирішили зясувати, куди дівчина виходить гуляти, вони запідозрили, що Рими є коханий поза проектом. Однак, в цей момент приїхав Рожден і шокував дівчат, представивши ще одну учасницю Настю. Звичайно новеньку дівчата прийняли не дуже привітно.

Після цього Рима вирішила зізнатись, куди вона насправді їздила після вечірки. За її словами, вона їздила, щоб "обійняти свою сестру".

Несподівано Рожден запросив на побачення вчительку Олю, яку Холостяк хотів пізнати краще. Раніше дівчина зізналась, що вона ніколи не зустрічалась. Тепер вона пояснила, що мала дуже невдалу першу закоханість, і тепер боїться, що не сподобається хлопцю. Після спілкування з вчителькою Рожден зізнався, що дівчина його приваблює, однак він відчуває, що за цим образом ховається інша дівчина, яку він поки не може розгледіти.

Після цього Рожден влаштував перше побачення зі ще однією Олею, як на конкурсі талантів виборола для себе це перше побачення. Холостяк влаштував побачення на повітряній кулі. Решта дівчат не приховували заздрості. Після цього на пару чекав столик на березі водойми.

Ольга теж зізналась Холостякові, що мала дуже невдалі перші стосунки, її хлопець не був чесним, тому зараз вона не довіряє чоловікам. Рожден вирішив не відтягувати надалі свій вибір і вручив дівчині вже другу троянду.

"Холостяк" 8 сезон 2 випуск дивитися онлайн: перше побачення з Олею

У той же час ще на двох дівчат чекало запрошення на побачення – одночасно з холостяком мають зустрітись Настя та Рима. Рожден пояснив, що обоє дівчат склали враження сильних дівчат, тож вирішив об'єднати обох на побаченні.

Побачення Рожден влаштував у печері. Обох дівчат переодягли та провели техніку безпеки. Настя рухалась по печері першою, вона йшла і всю дорогу жартувала, що сподобалось музикантові. При цьому він приділяв увагу і Римі, постійно тримаючи її за руку та підбадьорюючи дівчину. Цей шлях був недаремний – в середині печери на них чекав накритий стіл зі свічками – неймовірне видовище.

Рожден почувши відверті історії дівчат, тож вирішив і сам поділитись сокровенною історією. Найдовші стосунки тривали 4 роки, однак дівчина так і "не дотерпіла", і пішла до його друга.

"У той момент я втратив двох найближчих людей: конання і найкращого друга", – розповів музикант.

Після відвертої розмови з обома Рожден вибрав вибрав Настю. Тож першою, хто покинув проект стала Рима. Та вже по дорозі назад дівчина розповіла, що вона не показує емоцій, бо так навчив її батько, який є дуже сильною морально людиною. Тож Рожден не зміг не відреагувати на таку відвертість Рими, тож теж вручив їй довгождану троянду.

"Холостяк" 8 сезон 2 випуск дивитися онлайн: побачення на трьох

Вже на наступний день на дівчат чекало продовження подорожі.

Перед церемонією троянд Рожден вирішив поговорити з Машею. Та на вулиці був справжній сюрприз – поліцейські, що чекали на Риму. На місці був присутній адвокат, який заявив, що до нього звернулась її сестра та повідомила: Риму викрали та силою утримують в неволі. Дівчина зізналась, що справді дзвонила до сестри та пожалілась, що їй сумно.

Рожден вирішив, що це провина Рими, адже саме вона так побудувала розмову, що сестра змушена була звернутись в поліцію. Тож Холостяк змушений був забрати троянду.

Після неприємного інциденту Рожден повернуся до розмови з Машею. Дівчина зізналась, що її перших хлопець був нечесний з нею. Він хотів, щоб дівчина більш розпитала про нього, однак її питання були надто загальними, тож не задовольнили Холостяка.

На церемонії троянд першою Рожден покликав Галю та одразу вручив троянду. Саме Галя була тою дівчиною, хто отримала останню квітку під час першої церемонії. Маша теж отримала заповітну квітку.

Троянду отримали Аріна, Марина, Іванна та Наталія.

Покликавши вчительку Олю Рожден заявив, що не вірить, що дівчина може змінитись. Він дадав, що їй треба самостійно розібратись у собі, тож зараз не може дати їй цю квітку.

Без троянди залишилась і 20-річна студентка Маша. Рожден вважає, що у дівчини були проблеми зі стосунками, бо вона сама зробила такий вибір. Холостяк вважає, що дівчина має навчитись брати на себе відповідальність.

"Холостяк" 8 сезон 2 випуск дивитися онлайн: чому на проект приїхала поліція

Наступною до Холостяка підійшла Ганна. Він відмітив її чесність, тож вручив їй троянду.

На таці вже не було жодної квітки, тож Настя, яка залишилась сама, вирішила, що теж залишається без квітки.

На таці вже не було жодної квітки, тож Настя, яка залишилась сама, вирішила, що теж покине проект. Однак, Рожден не був готовий прощатись з нею. Він вручив дівчині іграшкову машину, яку раніше намалював її син Матвійчик. Такий ніжний крок Холостяка оцінили усі дівчата. Врешті він вручив Насті ще й троянду.

"Холостяк" 8 сезон 2 випуск дивитися онлайн: церемонія троянд

"Холостяк" – реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor".

Головним героєм 8 сезону став музикант, співак та саунд-продюсер Рожден Анусі (сценічне ім'я ROZHDEN).

У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися від конкуренток.