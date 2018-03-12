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Холостяк 8 сезон: що відомо про учасниць романтичного шоу

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Холостяк 8 сезон: учасниці, біографії, фото
Холостяк 8 сезон: учасниці, біографії, фото / 24 Канал

Найромантичніше шоу країни "Холостяк" 8 сезон розпочалося вже 9 березня 2018 року. Головним героєм проекту в Україні стане музикант, співак та саунд-продюсер Рожден Анусі (сценічне ім'я ROZHDEN).

Під час першого випуску шоу "Холостяк 8 сезон" Рожден Анусі почав знайомитися із першими учасницями шоу. Всі дівчата боролися за увагу Рождена, як могли – зовнішнім виглядом, ініціативністю, оригінальними подарунками, творчим підходом і почуттям гумору.

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Після першої церемонії троянд з 26 дівчат далі пройшли тільки 14, одна з яких навіть не була присутня на зустрічі – в цей день вона святкувала день народження з сином. Про перших 13 учасниць – читайте далі.

Холостяк 8 сезон: усі учасниці

Аня

Вік: 26 років
Знак зодіаку: Рак
Місто: Дніпро
Чим займається: журналіст в прес-центрі

Холостяк 8: учасниці
Учасниця шоу Холостяк 8 – Аня

Аріна

Вік: 25 років
Знак зодіаку: Скорпіон
Місто: Київ
Чим займається: засновник і керівник Академії сучасного етикету

Читайте також: Холостяк 8 сезон: що відомо про головного героя шоу – Рождена

Холостяк 8: учасниці
Учасниця шоу Холостяк 8 – Аріна

Галина

Вік: 24 роки
Знак зодіаку: Телець
Місто: Самбір, Львівська обл.
Зараз не працює

Холостяк 8: учасниці
Учасниця шоу Холостяк 8 – Галина

Іванна

Вік: 21 рік
Знак зодіаку: Овен
Місто: Луцьк
Чим займається: перекладач польської мови

Холостяк 8: учасниці
Учасниця шоу Холостяк 8 – Іванна

Марина

Вік: 25 років
Знак зодіаку: Близнюки
Місто: Одеса
Чим займається: пише книгу

Холостяк 8: учасниці
Учасниця шоу Холостяк 8 – Марина

Наташа

Вік: 27 років
Знак зодіаку: Телець
Місто: Донецьк
Чим займається: фітнес-тренер

Холостяк 8: учасниці
Учасниця шоу Холостяк 8 – Наташа

Оля

Вік: 22 роки
Знак зодіаку: Діва
Місто: Сміла
Чим займається: модель

Холостяк 8: учасниці
Учасниця шоу Холостяк 8 – Оля

Маша

Вік: 20 років
Знак зодіаку: Стрілець
Місто: Київ
Чим займається: студентка

Холостяк 8: учасниці
Учасниця шоу Холостяк 8 – Маша

Настя

Вік: 27 років
Знак зодіаку: Ваги
Місто: Дніпро
Чим займається: приватний підприємець

Холостяк 8: учасниці
Учасниця шоу Холостяк 8 – Настя

Маша

Вік: 20 років
Знак зодіаку: Діва
Місто: Київ
Чим займається: перекладач-фрілансер

Холостяк 8: учасниці
Учасниця шоу Холостяк 8 – Маша

Римма

Вік: 23 роки
Знак зодіаку: Овен
Місто: Павлоград
Чим займається: співачка

Холостяк 8: учасниці
Учасниця шоу Холостяк 8 – Римма

Оля

Вік: 21 рік
Знак зодіаку: Рак
Місто: Макіївка
Чим займається: учитель початкових класів

Холостяк 8: учасниці
Учасниця шоу Холостяк 8 – Оля

Яна

Вік: 24 роки
Знак зодіаку: Діва
Місто: Київ
Чим займається: геймер

Холостяк 8: учасниці
Учасниця шоу Холостяк 8 – Яна

Теги: Новини України LifeStyle Новини культури
Джерело: 24 Канал
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