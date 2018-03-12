Холостяк 8 сезон: що відомо про учасниць романтичного шоу
Найромантичніше шоу країни "Холостяк" 8 сезон розпочалося вже 9 березня 2018 року. Головним героєм проекту в Україні стане музикант, співак та саунд-продюсер Рожден Анусі (сценічне ім'я ROZHDEN).
Під час першого випуску шоу "Холостяк 8 сезон" Рожден Анусі почав знайомитися із першими учасницями шоу. Всі дівчата боролися за увагу Рождена, як могли – зовнішнім виглядом, ініціативністю, оригінальними подарунками, творчим підходом і почуттям гумору.
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Після першої церемонії троянд з 26 дівчат далі пройшли тільки 14, одна з яких навіть не була присутня на зустрічі – в цей день вона святкувала день народження з сином. Про перших 13 учасниць – читайте далі.
Холостяк 8 сезон: усі учасниці
Аня
Вік: 26 років
Знак зодіаку: Рак
Місто: Дніпро
Чим займається: журналіст в прес-центрі
Учасниця шоу Холостяк 8 – Аня
Аріна
Вік: 25 років
Знак зодіаку: Скорпіон
Місто: Київ
Чим займається: засновник і керівник Академії сучасного етикету
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Учасниця шоу Холостяк 8 – Аріна
Галина
Вік: 24 роки
Знак зодіаку: Телець
Місто: Самбір, Львівська обл.
Зараз не працює
Учасниця шоу Холостяк 8 – Галина
Іванна
Вік: 21 рік
Знак зодіаку: Овен
Місто: Луцьк
Чим займається: перекладач польської мови
Учасниця шоу Холостяк 8 – Іванна
Марина
Вік: 25 років
Знак зодіаку: Близнюки
Місто: Одеса
Чим займається: пише книгу
Учасниця шоу Холостяк 8 – Марина
Наташа
Вік: 27 років
Знак зодіаку: Телець
Місто: Донецьк
Чим займається: фітнес-тренер
Учасниця шоу Холостяк 8 – Наташа
Оля
Вік: 22 роки
Знак зодіаку: Діва
Місто: Сміла
Чим займається: модель
Учасниця шоу Холостяк 8 – Оля
Маша
Вік: 20 років
Знак зодіаку: Стрілець
Місто: Київ
Чим займається: студентка
Учасниця шоу Холостяк 8 – Маша
Настя
Вік: 27 років
Знак зодіаку: Ваги
Місто: Дніпро
Чим займається: приватний підприємець
Учасниця шоу Холостяк 8 – Настя
Маша
Вік: 20 років
Знак зодіаку: Діва
Місто: Київ
Чим займається: перекладач-фрілансер
Учасниця шоу Холостяк 8 – Маша
Римма
Вік: 23 роки
Знак зодіаку: Овен
Місто: Павлоград
Чим займається: співачка
Учасниця шоу Холостяк 8 – Римма
Оля
Вік: 21 рік
Знак зодіаку: Рак
Місто: Макіївка
Чим займається: учитель початкових класів
Учасниця шоу Холостяк 8 – Оля
Яна
Вік: 24 роки
Знак зодіаку: Діва
Місто: Київ
Чим займається: геймер
Учасниця шоу Холостяк 8 – Яна