Холостяк 8 сезон: що відомо про учасниць романтичного шоу

Найромантичніше шоу країни "Холостяк" 8 сезон розпочалося вже 9 березня 2018 року. Головним героєм проекту в Україні стане музикант, співак та саунд-продюсер Рожден Анусі (сценічне ім'я ROZHDEN).

Під час першого випуску шоу "Холостяк 8 сезон" Рожден Анусі почав знайомитися із першими учасницями шоу. Всі дівчата боролися за увагу Рождена, як могли – зовнішнім виглядом, ініціативністю, оригінальними подарунками, творчим підходом і почуттям гумору.

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Після першої церемонії троянд з 26 дівчат далі пройшли тільки 14, одна з яких навіть не була присутня на зустрічі – в цей день вона святкувала день народження з сином. Про перших 13 учасниць – читайте далі.

Холостяк 8 сезон: усі учасниці

Аня

Вік: 26 років

Знак зодіаку: Рак

Місто: Дніпро

Чим займається: журналіст в прес-центрі



Учасниця шоу Холостяк 8 – Аня

Аріна

Вік: 25 років

Знак зодіаку: Скорпіон

Місто: Київ

Чим займається: засновник і керівник Академії сучасного етикету

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Учасниця шоу Холостяк 8 – Аріна

Галина

Вік: 24 роки

Знак зодіаку: Телець

Місто: Самбір, Львівська обл.

Зараз не працює



Учасниця шоу Холостяк 8 – Галина

Іванна

Вік: 21 рік

Знак зодіаку: Овен

Місто: Луцьк

Чим займається: перекладач польської мови



Учасниця шоу Холостяк 8 – Іванна

Марина

Вік: 25 років

Знак зодіаку: Близнюки

Місто: Одеса

Чим займається: пише книгу



Учасниця шоу Холостяк 8 – Марина

Наташа

Вік: 27 років

Знак зодіаку: Телець

Місто: Донецьк

Чим займається: фітнес-тренер



Учасниця шоу Холостяк 8 – Наташа

Оля

Вік: 22 роки

Знак зодіаку: Діва

Місто: Сміла

Чим займається: модель



Учасниця шоу Холостяк 8 – Оля

Маша

Вік: 20 років

Знак зодіаку: Стрілець

Місто: Київ

Чим займається: студентка



Учасниця шоу Холостяк 8 – Маша

Настя

Вік: 27 років

Знак зодіаку: Ваги

Місто: Дніпро

Чим займається: приватний підприємець



Учасниця шоу Холостяк 8 – Настя

Маша

Вік: 20 років

Знак зодіаку: Діва

Місто: Київ

Чим займається: перекладач-фрілансер



Учасниця шоу Холостяк 8 – Маша

Римма

Вік: 23 роки

Знак зодіаку: Овен

Місто: Павлоград

Чим займається: співачка



Учасниця шоу Холостяк 8 – Римма

Оля

Вік: 21 рік

Знак зодіаку: Рак

Місто: Макіївка

Чим займається: учитель початкових класів



Учасниця шоу Холостяк 8 – Оля

Яна

Вік: 24 роки

Знак зодіаку: Діва

Місто: Київ

Чим займається: геймер



Учасниця шоу Холостяк 8 – Яна