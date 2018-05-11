Холостяк 8 сезон 10 випуск: знайомство з батьками, небезпечне минуле Галини

11 травня на телеканалі СТБ виходить 10 випуск 8 сезону шоу "Холостяк". Холостяк Рожден Анусі продовжує обирати свою половинку. Дівчат залишилось тільки троє.

У 10 випуску шоу "Холостяк 8 сезон" на Рождена та дівчат чекає серйозний крок – знайомство з батьками.

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Холостяк 8 сезон 10 випуск дивитися онлайн: перша зустріч з батьками Галини

Першою на зустріч з Родженом чекала сім'я Галини. У Самборі, рідному місті дівчини, для пари накрили багатий стіл. Зокрема, приготували і борщ, улюблену страву Холостяка. Та затишного обіду не вийшло. Галі прийом не сподобався і вона почала критикувати роботу батьків. Незручність відчував і сам Рожден.

Холостяк 8 сезон 10 випуск дивитися онлайн: капризи Галі

Після застілля Рожден спробував відверто поспілкуватись з мамою. Однак, більше запитань ставила Галина мама. І в результаті вона вирішила, що Рожден поки не готовий до серйозних стосунків.

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Далі Холостяк пішов говорити з батьком дівчини. він зізнався чоловікові, що сам мріє про таку велику сім'ю. На відміну від мами, батько потенційного зятя оцінив позитивно. А поки чоловіки говорили, Галя капризувала. Вона обурювалась, що батьки організували поганий прийом.

Мама висловила тривогу щодо стосунків зі співаком, адже його гастролі можуть зруйнувати стосунки. Це обурило Галину до сліз.

А сестра Галини розповіла про небезпечного колишнього хлопця Галини. його одержимість дівчиною переросла у справжнє переслідування. Він намагався зв'язатись з дівчиною, коли та була на проекті.

Вже після спілкування з рідними, коли Рожден з Галиною залишились вдвох, чоловік звернув увагу на недопустиму поведінку Галі зі сім'єю.

Другими на Рождена чекали сім'я Іванни. Та спочатку дівчина повела музиканта не до рідного будинку, а на Луцький замок – дуже романтичне місце для дівчини.

У домі Іванки була більш затишна атмосфера. Під час відвертої розмови з батьками Холостяк зауважив, що йому складно зрозуміти, коли дівчина справжня, а коли грає роль. Батьки теж визнали, що їхня донька часто вдається до фальші у своїй поведінці.

Також батьки задавали хлопцеві кілька каверзних питань, про те, чи готовий він до створення сім'ї та чи багато часу він проводить на гастролях. На усі ці питання Рожден достойно реагував і відповідав.

Під кінець зустрічі не витримали нерви і в Іванни. І батьки і друзі зауважили, що дівчина не вміє бути собою. Це розчулило дівчину і вона втекла зі сльозами на очах. Та Роджен пішов за дівчиною і пояснив їй, що треба бути щирішою.

Нарешті дійшла черга, щоб поспілкуватись з родиною Наталі. У дівчини склалась складна ситуація з батьками – дівчина не живе з ними із 13 років. Тож потенційного жениха Наталя вирішила познайомити зі своїм тренером, який зробив для дівчини більше, ніж рідний батько.

Та перед важливою зустріччю дівчина вирішила повести музиканта на танці.

Холостяк 8 сезон 10 випуск дивитися онлайн: танці з Наталею

Попри те, що Рожден співак, танці давались йому складно. Однак, він бачив, наскільки це важливо для Наталі, тож старався станцювати якнайкраще.

Та найскладніше було ще попереду. Тренер Наталі був куди серйознішим у розмові з Холостяком, аніж попередні батьки. Він одразу почав випитувати у Рождена про його наміри та навіть не давав шанс, щоб подумати. Як пояснив тренер – відповідь має йти з душі, а не з голови.

Холостяк 8 сезон 10 випуск дивитися онлайн: першу троянду отримує Наталя

Та далі він трохи подобрів та зауважив, що з Рожденом Наталя виглядає дуже щасливо.

Після спілкування тет-а-тет з Наталею Рожден вирішив не чекати церемонії троянд і вручив квітку одразу.

Нарешті настала церемонія троянд. Дівчата нервували, за винятком Наталі, яка прийшла на церемонію вже із квіткою.

Холостяк 8 сезон 10 випуск дивитися онлайн: церемонія троянд

Першою Рожден згадав про Іванку, він зізнався, що його турбує фальшивість дівчини, її нещирість. Та все ж він додав, що зустріч пройшла у дуже затишній атмосфері, тож він вручив їй троянду. Однак, ще раз сказав, що хоче бачити Іванну справжньою.

Далі підійшла Галина і Рожден знову нагадав їй про неприпустиму поведінку з батьками. Музикант розповів, що у його сім'ї має бути зовсім інша атмосфера. Та попри критику Холостяк подарував дівчині квітку і додав, що він теж хоче познайомити її зі своїми батьками. На додачу музикант дав дівчині ще й піджак, адже у Галини була надто відверта сукня, яка не давала хлопцю зосередитись.

А це означає, що в цьому випуску жодна з дівчат не пішла з проекту. Вже у наступному випуску на красунь чекає знайомство з батьками Холостяка.