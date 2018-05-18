Холостяк 8 сезон 11 випуск: Рожден познайомив дівчат з батьками, остання церемонія троянд

18 травня на телеканалі СТБ виходить 11 випуск 8 сезону шоу "Холостяк". Холостяк Рожден Анусі продовжує обирати свою половинку. Дівчат залишилось тільки троє. Хто покине проект за корок до фіналу – дізнаємось незабаром.

В 11 випуску шоу "Холостяк 8 сезон" Рожден представить 3 дівчат – Галину, Наталю та Іванну своїй сім'ї . Рожден везе дівчат до Одеси – свого рідного міста. Спеціально для цього сестра музиканта прилетіла з іншої країни, щоб побачити обраниць Рождена.

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Першою до Одеси приїхала Іванна. Рожден влаштував для дівчини екскурсію по важливих для музиканта місцях, а також представив Іванну другові дитинства, з яким раніше він читав реп.

Холостяк 8 сезон 11 випуск дивитися онлайн: Рожден розповів про свою "реп-кар'єру"

Для знайомства з батьками Іванна приготувала подарунок – теплий плед, чим справила хороше перше враження.

Зустріч розпочато _____ #холостяк8#холостякстб#холостякУкраина#холостякУкраїна#holostyakstb#Holostyak#bachelor#bachelor8 Публикация от Холостяк СТБ (@holostyakstb) 18 Май 2018 в 10:21 PDT

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Та не все йшло так гладко. Одне з перших питань батьків було про дітей, чи готова Іванна до продовження роду. Дівчина чесно відповіла, що поки не готова, чим трохи насторожила батьків.

Під час розмови з мамою Рождена Іванна зацікавила жінку, тож потенційна свекруха залишилась задоволена. А от сестру поведінка дівчини насторожила. Вона теж зауважила, дівчина трохи нещира.

Холостяк 8 сезон 11 випуск дивитися онлайн: відверті питання батьків до Іванни

Далі прийшла черга Наталі познайомитись із рідними Холостяка. Він пригадав дівчині насичене попереднє побачення, коли пара ходила на танці. Тож Рожден вирішив влаштувати ще одне екстремальне побачення – катання на скейтборді.

Та дівчина раптово злякалась і навіть думала, щоб піти геть з побачення. Тож Роджен скасував свої плани і вирішив просто прогулятись вечірньою Одесою.

Холостяк 8 сезон 11 випуск дивитися онлайн: побачення з Наталею

Наталя теж справила хороше перше враження на рідню Рождена. Помітно було, що дівчина сильно хвилюється, тож родичі дуже підтримували дівчину.

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А от на тет-а-теті з мамою Наталя вже не хвилювалась і розмова йшла дуже добре. Жінка дала чимало цінних порад щодо стосунків з Рожденом та для кращого його розуміння. Складалось враження, що це не перша зустріч, а розмова давніх подруг. Холостякові мама зізналась, що спортивний характер дівчини їй дуже імпонує. Також вона зауважила, що ця дівчина була щирою і відкритою.

Холостяк 8 сезон 11 випуск дивитися онлайн: відверта розмова Наталі і матері

Нарешті черга дійшла до Галини. Місце зустрічі вибрали незвичне – торговий центр. З Галиною Рожден вирішив не влаштовувати передпобачення, а одразу передав Галю у руки матері. Дівчата пішли на шопінг. Галя одразу ж попередила, що вона дуже емоційна дівчина. І тут мама побачила небезпеку, адже Роджен теж дуже емоційний, тому двом таким людям тяжко буде уживатись в парі.

Та це була лише перша частина знайомства з ріднею. Попереду зустріч з батьком. Він вирішив розважити Галю грою у більярд. Дівчина не стала чекати, коли "допит" влаштує батько і сама перейшла до запитань. Вона розпитала чи знайомив раніше Рожден батьків з дівчатами, яка дівчина йому підійде та інші цікаві питання.

Холостяк 8 сезон 11 випуск дивитися онлайн: Галя пішла з мамою Рождена на шопінг

І Холостяка і його рідних хвилювало ще одне питання – коли Галя перестане вчитись і влаштується зрештою на роботу. Справжній допит тут влаштував Рожден, він просив дівчину назвати свій план на майбутнє. Чіткої відповіді Галя не надала, але запевнила, що план є.

Вже коли Галя пішла, обоє батьків відзначили складний характер дівчини, а мати додала, що їм обом доведеться змінюватись, якщо вони захочуть побудувати стосунки.

Холостяк 8 сезон 11 випуск дивитися онлайн: остання церемонія троянд

Церемонія троянд почалась незвично – Рожден з'явився без троянд. Першою він покликав Галину. Він вирішив поспілкуватись з дівчиною віч-на-віч. Він знову спробував пояснити дівчині, що її план для розвитку не має залежати від партнера. Після цього він вручив Галині троянду.

Далі Рожден вирішив поспілкуватись з Наталею. Він зауважив, що дівчина справила хороше враження на його батьків. Однак, йому будувати стосунки з Наталею складно. Тож саме ця дівчина покидає проект.

Фіналістки проекту #холостяк8 Публикация от Холостяк СТБ (@holostyakstb) 18 Май 2018 в 1:32 PDT

До дівчат він повернувся вже без Наталі Тож саме ця дівчина покидає проект саме Наталя.та приніс останню троянду Іванні.