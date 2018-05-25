Холостяк 8 сезон 12 випуск: випробування для Галі та грандіозний фінал

25 травня на телеканалі СТБ виходить 12 випуск фінальний випуск 8 сезону шоу "Холостяк". Нарешті ми дізнаємось ім'я тієї єдиною, що полонила серце музиканта Рождена Анусі.

У 12 випуску шоу "Холостяк 8 сезон" Роджен відправився з дівчатами на Балі. Там він приготував для Галини та Іванни випробування.

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Першою на екстремальне побачення пішла Галя. Дівчині довелось зануритись на морське дно, щоб виконати завдання холостяка. Там, на дні серед десятків риб на неї чекав сюрприз – велике серце та скриня, в якій були сережки, виготовлені самим Рожденом.

Холостяк 8 сезон 12 випуск дивитися онлайн: екстремальне випробування для Галини

Та на цьому сюрпризи від Рождена не закінчились. Вони поїхали годувати слонів. Галина раділа побаченому як маленька дитина. І така якість дівчини дуже сподобалась музикантові. Після того, як слона нагодували – парі довелось помити тварину. Та й таке "брудне" завдання розвеселило дівчину.

Холостяк 8 сезон 12 випуск дивитися онлайн: побачення у джунглях

А вже ввечері на дівчину чекала романтична вечеря на березі океану. А закінчилось все пристрасним поцілунком.

Далі на останнє у проекті побачення відправилась Іванна. Дівчина щиро зізналась, що дуже сумувала за Рожденом. Холостяк вирішив відтворити для дівчини фільм "Їж, молись, люби". Рожден та Іванна відправились у місця, які відвідала героїня Джулії Робертс.

Перше місце, куди відправилась пара, був місцевий ринок. Там пара купила собі національний одяг, адже далі вони відправляються у храм.

Холостяк 8 сезон 12 випуск дивитися онлайн: "Їж, молись, люби" для Іванни

Ввечері Рожден запросив Іванну на вечерю. Та тут на дівчину чекала несподіванка – музикант сам приготував для неї вечерю. Та побачення не клеїлось, дівчина виглядала дуже напруженою.

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Тож Роджен вирішив перенести побачення у більш романтичне місце. Тут Іванна більше розслабилась і розповіла моторошну історію про те, що в дитинстві її побили інші дівчата. Через цю неприємну історію у Іванни залишився шрам. Після цього інциденту дівчина і замкнулась у собі, тому і нині вона не може яскраво показувати свої емоції.

Холостяк 8 сезон 12 випуск дивитися онлайн: Рожден приготував вечерю для Іванни

Холостяк 8 сезон 12 випуск дивитися онлайн: яким проект був для Галі та Іванки

От і настав той довгожданий момент. Нарешті холостяк Рожден Анусі обирає свою єдину. Залишились дві дівчини Іванна та Галина.

При зустрічі з Галиною Рожден заявив, що емоційність дівчини його причарувала, адже з нею ніколи не буде сумно. Однак, його насторожує, що Галя вимагає надто багато уваги. Але він музикант, тож він не зможе приділяти їй увагу 24 години на добу. Тож він не може її обрати. Дівчина покидає проект.

Тож обраницею Рождена стає Іванна. Він зізнався, що вони з дівчиною дуже схожі, тож він вірить, що у їхньої пари є майбутнє.

Холостяк 8 сезон 12 випуск дивитися онлайн: Галя чи Іванна – кого вибрав Рожден

"Холостяк" – реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor".

Головним героєм 8 сезону став музикант, співак та саунд-продюсер Рожден Анусі (сценічне ім'я ROZHDEN).

У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися від конкуренток.