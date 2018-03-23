Холостяк 8 сезон 3 випуск: перший поцілунок та що означає біла троянда

23 березня на телеканалі СТБ виходить 3 випуск 8 сезону шоу "Холостяк". Музикант та холостяк Рожден Анусі продовжує вибирати ту єдину, з якою він захоче створити сім’ю. Дівчат вже залишилось 11, в попередньому випуску Рожден попрощався одразу із трьома дівчатами.

У третьому випуску шоу "Холосяк 8 сезон"дівчата разом із завидним Холостяком відправились на Закарпаття.

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Першою на побачення з Рожденом знову йде Настя. Вона вже була на побаченні минулого тижня - Холостяк водив дівчину у печери. Інших дівчат така пропозиція дуже обурила, адже четверо з них не були на побаченні жодного разу, а Настя веже йде на побачення вдруге. Більше того, у записці-запрошенні було вказано, що дрес-код – купальник. Цей факт ще більше насторожив дівчат.

"Холостяк" 8 сезон 3 випуск дивитися онлайн: Настя несподівано покинула проект

Побачення Рожден влаштував нетипове – він вирішив покупатись з Настею у чанах. А поки дівчина купалась у чанах, на решту потенційних наречених чекав сюрприз – біла троянда. Ця троянда дає змогу конкурентці піти на побачення з Холостяком, замість тієї дівчини, яку запросив Рожден.

Цю білу троянду ведучий вирішив віддати скромниці Галині, бо вважає, що дівчина має бути сміливішою. та дівчину це зовсім не потішило, навпаки вона засмутилась, що може відібрати у якоїсь конкурентки побачення.

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"Краще піти з проекту", – прокоментувала троянду скромна Галя.

Тим часом Рожден зізнався, що Настя йому подобається, однак він не впевнений у серйозності дівчини. Він вирішив, що стосунків з Настею у нього не вийде, бо вони дуже різні. Тож вирішив попрощатись з дівчиною.

Тим часом наступною на побачення Холостяк покликав Марину. Перед Галиною зараз велика спокуса, як у володарки білої троянди, забрати побачення у Марини, чи поступити благородно і відпустити конкурентку до Холостяка.

На першій зустрічі Марина подарувала Рожденові картину. Тож він вирішив додати у їхні стосунки яскравих фарб та запросив її на арт-побачення. Та картиною пара не обмежилась і почала малювати на тілах один одного. Пізніше Марина зізналась, що відчула: між ними пробігла іскра.

"Холостяк" 8 сезон 3 випуск дивитися онлайн: хто піде на індивідуальне побачення

Але це була лише половина побачення. Другу половину вони проведи біля каміна із пляшечкою шампанського. Холостяк зізнався, що він теж відчув потяг до Марини, хотілось бути з нею якомога ближче. Схоже побачення дуже сподобалось Рожденові, бо в результаті він поцілував Машу у щічку та вручив червону троянду.

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"Холостяк" 8 сезон 3 випуск дивитися онлайн: пристрасне побачення з Машею

Тим часом на дівчат чекало нове запрошення – на побачення збираються одразу троє дівчат Марина, Аріна і Наталя. На дівчат чекала нетипова зустріч – побачення було на свіжому повітрі, а з пригощань – колоритна закарпатська бринза (солоний сир).

Та дівчата не просто смакуватимуть сир, а й спробують самі його приготувати. Так як дівчат було аж троє, а Холостяк лише один, то кожна з них хотіла перетягнути увагу на себе.

Тож Рожден вирішив поспілкуватись з кожною окремо. Першою на відверту розмову пішла Наталя. Побачення вийшло дуже екстремальне, адже Холостяк вирішив прокатати дівчині на буйволі.

Це було сміливо. Та коли Наталя розповіла про своє минуле, то стало зрозуміло, звідки у дівчини стільки сили. Вона працює фітнес-тренром, а в дитинстві вона професійно займалась спротом і навіть виступала за українську збірну. Але пережитих кілька травм змусили дивчину відмовитись від професійного спорту.

"Холостяк" 8 сезон 3 випуск дивитися онлайн: побачення одразу із трьома

Далі на приватну розмову Рожден покликав Марину. Однак, розмова була складною, бо в багатьох питанням у Холостяка і Марини були різні позиції. Поки розмова не пішла про творчість. В результаті Марина погодилась написати для Рождена вірш, а він пообіцяв написати дівчині музику.

Нарешті прийшла черга Аріни поспілкуватись тет-а-тет з Рожденом. Аріна відома своїми аристократичними манерами, тож музикант вирішив взяти у дівчини урок правильної поведінки. Схоже хлопець вчиться швидко, адже пізніше він віддав Аріні куртку, щоб вона не замерзла.

Наприкінці потрійного побачення Рожден з'явився лише з однією трояндою у руках. Троянду отримала Наталя.

"Холостяк" 8 сезон 3 випуск дивитися онлайн: за що Наталя отримала троянду

Першою до Холостяка підійшла Іванна. Рожден зауважив, що її відеозвернення було інтригуючим, тож він вручив дівчині квітку. Наступною підійшла Лєна, вона теж отримала троянду, але при цьому Холостяк зауважив, що він не зрозумів її звернення. Отримали троянду також і Марина, Настя та Оля.

Коли до Холостяка прийшла Аріна, вона повернула йому піджак. Там на Рождена чекав маленький подарунок – малюнок машини та пропозицію прокататись. Квітку вона теж тримала.

Залишились двоє дівчат – Галина та Аня. З обома Рожден спілкувався дуже мало, тож вирішив поспілкуватись з Анею просто під час церемонії троянд.

Коротка розмова сподобалась Холостякові і від вручив Ані троянду. Залишилась одна троянда та Галина. Дівчина так і не скористалась своїм шансом піти на побачення за допомогою білої троянди. Рожден вирішив поспілкуватись з Галею на наступному тижні тож теж подарував їй троянду.

"Холостяк" – реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor".

Головним героєм 8 сезону став музикант, співак та саунд-продюсер Рожден Анусі (сценічне ім'я ROZHDEN).

У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися від конкуренток.