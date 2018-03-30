Холостяк 8 сезон 4 випуск: найпровальніше побачення на проекті, перша сутичка між дівчатами

30 березня на телеканалі СТБ виходить 4 випуск 8 сезону шоу "Холостяк". Рожден Анусі продовжує пошуки нареченої. Дівчат залишилось тільки 10. Котра з дівчат теж не дочекається троянди – дізнаємось незабаром.

У четвертому випуску шоу "Холостяк 8 сезон"дівчата вже місяць провели на проекті, а 5 з них не були на жодному побаченні з Холостяком.

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Тим часом Галя не змогла пробачити, що на побачення знову пішла не вона. Дівчина не стримала емоцій та розплакалась перед камерами.

Побачення Холостяк влаштував спеціально для Яни, яка є великою фанаткою ігор, - на Яну чекав Xbox. Однак, це не допомогло дівчині розслабитись. Та все ж Холостяку вдалось витягнути Яну на відверту розмову – вона розповіла, що раніше вона грала дуже багато, до втрати свідомості. Тоді вона усвідомила, що це занадто.

При цьому вона розповіла, що зараз любить більш "жіночі" штучки – плести, вишивати та готувати.

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Вечір Рожденові дуже сподобався, тож він одразу вручив дівчина троянду.

"Холостяк" 8 сезон 4 випуск дивитися онлайн: хто отримав першу троянду

Після цього на дівчат чекав справжній сюрприз – на побачення йдуть одразу четверо дівчат – Настя, Аріна, Оля та Марина. При цьому Галя знову залишається вдома. При цьому дівчина згадала, що має білу троянду, тож вирішила піти замість Ольги.

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Та дівчина не засмутилась і передала через Галю подарунок для Рождена – загадковий лист.

"Холостяк" 8 сезон 4 випуск дивитися онлайн: групове побачення

До речі, Рожден був радий бачити Галю, через те, що дівчина нарешті наважилась це зробити. Усі четверо дівчат мали зіграти гру "Що? Де? Коли?". Аню обрали капітаном.

У другій частині побачення Холостяк покатався з Настею та Аріною у машині. Та побачення важко було назвати приємним, адже Аріна продовжувала бути "дуже розумною дівчиною".

"Холостяк" 8 сезон 4 випуск дивитися онлайн: найпровальніше побачення за весь проект

Дров до вогню підкинула Настя, яка влаштувала справжню істерику, бо Холостяк приділив їй замало уваги. Вона зупинила машину та покинула авто. Однак, Рожден повівся дуже мило – побіг за дівчиною та обійняв. Це вичерпало конфлікт. Та пізніше він додав, що Настя спекулювала на своїх емоціях. Музикант назвав це побачення провальним.

Наступною на розмову з Рожденом відправилась Аня. Побачення пройшло в набагато спокійнішій обстановці.

З Галею він так і не поспілкувався, але вже вирішив вручити одній дівчині троянду. Жадану квітку отримала Аня.

Нарешті на заповідне побачення пішла Галя. Він пояснив дівчині, що не запрошував її на побачення, адже у неї вже був привілей – біла троянда. Він додав, що така впевнена в собі Галя подобається йому значно більше.

"Холостяк" 8 сезон 4 випуск дивитися онлайн: Галя дочекалась розмови тет-а-тет

Вже коли дівчата повернулись на проект, емоції між Настею та Аріною не згасли. Вони влаштували справжню словесну перепалку. Тим часом Іванка вирішила схитрувати і сама запросила Рождена на побачення через відеозвернення.

Іванна влаштувала справжні шпигунські ігри – подарувала Холостяку рацію та почала водити Рождена. Та такі ігри зовсім не сподобались музикантові. Він пояснив Іванні, що любить ініціативних дівчат, однак такі ігри йому не подобаються.

Та під час живого спілкування побачення перейшло на новий рівень. А завершилось все тим, що Рожден з Іванною заспівали разом. Співак зізнався, що закохався і її голос.

"Холостяк" 8 сезон 4 випуск дивитися онлайн: Іванка влаштувала для Рождена квест

Коли дівчата вже зібрались на церемонії троянд, Рожден вирішив поспілкуватись з Олею, в якої Галя забрала побачення.

"Холостяк" 8 сезон 4 випуск дивитися онлайн: церемонія троянд

Першою цього разу до Холостяка підійшла Галя і одразу ж отримала троянду. Далі Рожден покликав Машу, яка також добилась своєї троянди. Отримала квітку і Наталя. наступною до Холостяка підійшла Марина, яка також повернулась із квіткою. Подарував квітку музикант і Ользі, але закликав її бути простішою.

Залишилось всього 2 троянди і три дівчини – очевидно, що одна з них покине проект. Рожден покликав до себе Іванну і пояснив, що побачення було дуже дивним. Однак, Холостяк вирішив дати їхнім стосункам ще один шанс та вручив їй квітку. Наступною до чоловіка підійшла Настя, Рожден їй відразу заявив, що вважає її сльози маніпуляцією. Та дівчина все ж отримала другий шанс та останню троянду. Очевидно, що без троянди залишає Аріна.

"Холостяк" – реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor".

Головним героєм 8 сезону став музикант, співак та саунд-продюсер Рожден Анусі (сценічне ім'я ROZHDEN).

У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися від конкуренток.