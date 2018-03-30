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Холостяк 8 сезон 4 випуск: проект покинула Аріна

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Холостяк 8 сезон 4 випуск
Холостяк 8 сезон 4 випуск

В четвертому випуску 8 сезону Холостяка, що виходить на телеканалі СТБ, проект покинула Аріна. Відтак. претенденток на серце Рождена Анусі залишилось всього 9.

Як відомо, на серце Рождена перетендували 26 дівчат, та вже після 3 випуску 8 сезону Холостяка у шоу залишилось всього 10 красунь.

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Побачення, на якому була Аріна, Рожден назвав "найпровальнішим на проекті". Вона постійно перебивала Холостяка, показувала, яка вона розумна, при цьому дивилась на всіх звисока.

Рожден згадав їй і конфлікт з Настею. Через всі ці обставини Холостяк вирішив попрощатись саме з цією дівчиною.

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"Холостяк" – реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor".

Головним героєм 8 сезону став музикант, співак та саунд-продюсер Рожден Анусі (сценічне ім'я ROZHDEN).

У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися від конкуренток.

Теги: Музика LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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