Холостяк 8 сезон 6 випуск: проект покинули Настя та Аня

У 6 випуску 8 сезону Холостяка, що виходить на телеканалі СТБ, проект покинули .новенька Настя та Аня. Тож претенденток на серце Рождена Анусі залишилось 7.

Як відомо, у 8 сезоні Холостяка на серце Рождена претендували 26 дівчат, та вже у 6 випускуу шоу залишилось 7 красунь.

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Далі Холостяк вирішив поговорити з новенькою Настею. Музиканта тривожить, що дівчина почувається на проекті не у своїй тарілці. Розмова не дуже клеїлась, тож Рожден серйозно задумався чи варто продовжувати Насті брати участь у цьому шоу.

Вже під час церемонії троянд Рожден покликав Настю до себе та пояснив, що їхні стосунки були беземоційні і монотонні, тож вирішив що дівчина має покинути проект.

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З Анею Рожден мав цього тижня дуже приємне побачення: вони разом готували, а потім смузиант познайомив дівчину з друзями. Однак, під час церемонії троянд Холостяк пояснив, що йому приємно проводити час з нею, але Аня більше друг, тож кохання в них не вийде. І хоч як цього не хотілось, Холостяк змушений був попрощатись з дівчиною.

Згодні? #холостяк8 Публикация от Холостяк СТБ (@holostyakstb) 13 Апр 2018 в 2:24 PDT

"Холостяк" – реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor".

Головним героєм 8 сезону став музикант, співак та саунд-продюсер Рожден Анусі (сценічне ім'я ROZHDEN).

У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися від конкуренток.