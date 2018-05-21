Хто переможе в шоу "Холостяк" 8 сезон: опитування

В шоу "Холостяк" 8 сезону за серце Рождена боролися 26 дівчат, але у фінал потрапили лише двоє – Іванна та Галина. У фінальному випуску шоу 25 травня дізнаємось, кому з цих двох дівчат Рожден запропонує руку та серце.

Головним героєм шоу "Холостяк" 8 сезон став музикант, співак та саунд-продюсер Рожден Анусі (сценічне ім'я ROZHDEN). Під час шоу всі дівчата боролися за його увагу, як могли – зовнішнім виглядом, ініціативністю, оригінальними подарунками, творчим підходом і почуттям гумору.

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Але з 26-ти учасниць до фіналу потрапили лише двоє – 24-річна Галина та 21-річна Іванна. Галина родом із Львівщини (Самбір), вона закінчила ЛНУ ім. І.Франка та AUIBG (Болгарія). На момент зйомок шоу дівчина не працювала, але має досвід роботи в ЗМІ. Іванна родом із Луцька. Дівчина закінчила КНУКіМ та наразі працює перекладачем польської мови.

Хто ж з них переможе та отримає пропозицію руки і серця від Рождена – дізнаємось вже зовсім скоро, 25 травня під час фінального випуску шоу. А як гадаєте ви – хто з дівчат має більше шансів на перемогу? Висловіть свою думку в нашому опитуванні!

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"Холостяк" – реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor". У кожному випуску головний герой зустрічається з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися від конкуренток.