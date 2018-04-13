Холостяк 8 сезон 6 випуск: перший пристрасний поцілунок та знайомство з друзями Рождена

13 квітня на телеканалі СТБ виходить 6 випуск 8 сезону шоу "Холостяк". Рожден Анусі продовжує пошуки нареченої. Хто з дівчат піде на побачення цього тижня, а хто назавжди покине проект – дізнаємось незабаром.

6 випуск шоу "Холостяк 8 сезон" здивує сенсаційними новинами. На одне з побачень Холостяк прийде з маленькою дитиною. А на одну з учасниць чекає неймовірне побачення у Єгипті.

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"Холостяк" 8 сезон 6 випуск дивитися онлайн: Холостяк задарував дівчат подарунками

Тиждень для дівчат почався зі справжньої несподіванки – їхня вітальня була прикрашена, як на Різдво, стояла велика ялинка і звичайно ж подарунки. Кожній з дівчат Рожден приготував подарунки, які вони мріяли з самого дитинства.

Та найбільший подарунок чекав на Галю. Вона першою отримала запрошення на побачення.

Щоправда першою на побачення пішла не вона, а Аня, якій Рожден подарував сукню та покликав на побачення.

Рожден привів дівчину у будинок її мрії та запропонував приготувати шарлотку. Музикант спробував вивести Аню на серйозну розмову, адже дівчина постійно жартує, тож він не знає, яка вона насправді.

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Під час цього романтичного побачення дівчина нарешті відкрилась і розповіла, що мала дуже тривалі і пристрасні стосунки. Але ці ж стосунки принесли їй багато болю, морального, так і фізичного.

"Холостяк" 8 сезон 6 випуск дивитися онлайн: кого Рожден познайомив з друзями

На цьому сюрпризи від Рождена не закінчились – він познайомив Аню зі своїми друзями. Зустріч пройшла у дуже приємній, затишній атмосфері.

Наступного дня Рожден покликав на побачення Олю. Та на побаченні вони не були вдвох – ведучий проекту Гріша довірив парі доглядати за двома своїми маленькими дітьми.

Поки Рожден доглядав за 3-місячним Дмитриком, Оля зі старшим Іваном пішла на батути. І тут Холостяк був шокований: дівчина продовжувала стрибати на батуті, коли хлопчик побіг геть. В результаті Рожден змушений був доглядати одразу за двома хлопчиками, поки Оля розважалась на батуті.

"Холостяк" 8 сезон 6 випуск дивитися онлайн: Рожден спробував себе у ролі батька

Стривожив Рождена ще один факт, що Оля постійно слідкувала за камерами та лише перед камерою хотіла справити хороше враження.

А на Настю чекав ще більший подарунок – до неї приїхав маленький син. Хлопчик проведе на проекті з Настею весь тиждень. Очевидно було, що це став найкращий подарунок на проекті.

"Холостяк" 8 сезон 6 випуск дивитися онлайн: Настя отримала найкращий подарунок на проекті

Тим часом Галя пакує валізи – дівчина летить з Рожденом у Єгипет. Хоча побаченням це назвати важко – спочатку вони катались на квадроциклах, далі був романтичний обід, а вечір вони провели, купаючись у басейні. Схоже, цей день дуже зблизив пару. Адже закінчилось все пристрасним поцілунком.

Пізніше Рожден пояснив, що Галя саме та дівчина, з якою йому хочеться рухатись далі.

"Холостяк" 8 сезон 6 випуск дивитися онлайн: перший пристрасний подарунок

Перед церемонією троянд Рожден вирішив знову поговорити з Ольгою. Дівчина знову йому дорікнула, що він розкритикував її, коли пара доглядала дітей. Та, схоже, дівчині вдалось переконати Рождена дати їй ще один шанс.

Далі Холостяк вирішив поговорити з новенькою Настею. Музиканта тривожить, що дівчина почувається на проекті не у своїй тарілці. Розмова не дуже клеїлась, тож Рожден серйозно задумався чи варто продовжувати Насті брати участь у цьому шоу.

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Нарешті розпочалась церемонія троянд. Першою до музиканта підійшла Галя. Після проведення спільного увікенду дівчина майже не хвилювалась, і таки отримала троянду.

Далі він покликав свою фанатку Настю. Він пояснив, що їхні стосунки були беземоційні і монотонні, тож вирішив що дівчина має покинути проект.

Далі Холостяк без вагань вручив троянди Яні, Наталі, Іванні та Насті. Отримала квітку і Ольга, дівчина отримала ще один шанс.

Залишились Аня та Анетті і всього одна троянда.

Рожден першою покликав Аню та пояснив, що йому приємно проводити час з нею, але Аня більше друг, тож кохання в них не вийде. І хоч як цього не хотілось, Холостяк змушений був попрощатись з дівчиною.

Тож остання троянда таки дісталась Анетті, вона залишається у проекті.

"Холостяк" – реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor".

Головним героєм 8 сезону став музикант, співак та саунд-продюсер Рожден Анусі (сценічне ім'я ROZHDEN).

У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися від конкуренток.