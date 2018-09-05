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Холостяк 9 сезон: Нікіта Добринін зізнався, чому розпався його шлюб

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Холостяк 9 сезон: Нікіта Добринін
Холостяк 9 сезон: Нікіта Добринін / СТБ

В Україні анонсували 9 сезон романтичного шоу "Холостяк". Головний герой проекту Нікіта Добринін вже був раз одружений та відверто розповів. чому розпалися його попередні стосунки.

Ведучий телеканалу М1 і радіостанції "Русское радио Україна" Нікіта Добринін дав відверте інтерв'ю, повідомляє СТБ. 30-річний "Холостяк" вже був один раз одружений, але ті стосунки розпались 2 роки тому. До цього пара прожила разом 4 роки. 

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Нікіта Добринін зізнався, що причиною розпаду стосунків були розбіжності у поглядах. Досить швидко у пари зникла довіра один до одного, тому вони вирішили розірвати шлюб.

Наше розставання було обопільним бажанням, ми просто усвідомили, що рухаємося в різних темпах, у нас були принципові розбіжності у поглядах на мою професію, в розумінні того, куди нам далі розвиватися. Вирішальним моментом для мене був комфорт відносин. Коли зникає довіра – пропадають і почуття,
– відверто розповів Нікіта Добринін. 

 

За словами ведучого, він з екс-дружиною намагався врятувати стосунки. Пара навіть подалась до найромантичнішого міста світу, однак це не допомогло їм відновити почуття.

"Ми намагалися все налагодити. Одного разу я спонтанно запропонував поїхати разом подалі від родичів, знайомих, які нібито знають, як тобі потрібно жити. І ми це зробили, поїхали в Париж, щоб спробувати почати все заново або, як мінімум, залишитися друзями. Але ця поїздка не дала бажаного результату. Сьогодні ми можемо спокійно розмовляти, спілкуватися, але колишніх почуттів вже не повернути", – додав Нікіта Добринін.

До слова, 9 сезон романтичного шоу "Холостяк" з'явиться на телеекранах країни в березні 2019 року. 

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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