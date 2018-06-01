Холостяк знов вибрав за сценарієм, – Рожден Анусі здивував загадковим дописом

Рожден Анусі після завершення проекту "Холостяк" вирішив прокоментувати фінал шоу. Однак загадковий допис викликав резонанс у мережі.

Довгоочікуваний фінал романтичного проекту "Холостяк" відбувся 25 травня. Співак Рожден Анусі з двох дівчат вибрав одну. І хоч глядачі сподівались, що обраницею знаменитості буде запальна Галина, Холостяк надав перевагу ніжній Іванні.

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На таке завершення проекту дівчата відреагували по-різному. Іванна палко цілувала Рождена, а норовлива Галина подарувала мовчання та відмовилась обіймати Холостяка. Дівчина зазначила, що учасники шоу не мають щасливих стосунків з обраною пасією, оскільки вибирають не ту. Так Галина натякнула, що Рожден помилився, надавши перевагу Іванні.

Допис, поширений Холостяк СТБ (@holostyakstb) 25 Тра 2018 р. о 1:21 PDT

Після завершення шоу Рожден Анусі не коментував фінал "Холостяка" на сторінках соцмереж. Однак співак все ж вирішив розмістити загадковий допис, який викликав чимале обговорення в мережі.

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Шок! Холостяк знов вибрав за сценарієм,

– написав Рожден Анусі.

Наразі артист не коментує свого загадкового допису, відтак невідомо, чи Рожден засумнівався у правильності свого вибору, чи іронізує.