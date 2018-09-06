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Honor Band 4: голова бренду "засвітив" головного конкурента фітнес-трекера Xiaomi Mi Band 3

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Honor Band 4
Honor Band 4 / 24 Канал

Голову бренда Honor помітили на вулиці в Китаї із невідомим фітнес-трекером на руці. Оскільки пристрій не схожий на Honor Band 3, в мережі припустили, що Чжао Мін вже користується новим Honor Band 4.

Про це повідомляє GSMArena.

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Першою і найбільш помітною відмінністю Honor Band 4 від попередника є збільшений дисплей, який, до того ж, став кольоровим. Ймовірно, пристрій підтримує функцію Always on Display і вміє відображати на вимкненому екрані час та іншу корисну інформацію.

Honor Band 4
Honor Band 4 помітили на руці голови бренду

Honor Band 4 повинен скласти конкуренцію випущеному раніше в цьому році Xiaomi Mi Band 3. Останній також отримав збільшений сенсорний екран, але не кольоровий. Очікується, що новинка від Honor може на одному заряді пропрацювати до 14 днів, що менше в порівнянні з Mi Band 3, але за рахунок великого кольорового екрану у пристрою буде більше можливостей.

Honor Band 4
Honor Band 4 отримає кольоровий дисплей

Honor Band 4 буде доступний в рожевому, чорному і блакитному кольорах за ціною 29 доларів (близько 770 гривень). Версія Honor Band 4 Running Edition в чорному, синьому, червоному, жовтому, зеленому і рожевому виконанні буде коштувати 14,5 долара (близько 380 гривень). Попередні замовлення на ґаджети вже приймаються в китайських інтернет-магазинах, а старт продажів в Китаї відбудеться 11 вересня.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Ґаджети Техно Ціни Фітнес-трекер
Джерело: 24 Канал
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