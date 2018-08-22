Хореографа Тетяну Денисову госпіталізували із загрозливим діагнозом: деталі

Талановиту Тетяну Денисову, яка є хореографом шоу "Танцюють всі" і "Танці з зірками", госпіталізували із загрозливим діагнозом – вона мало не пережила інсульт.

Про це вона повідомила на сторінці в Instagram.

Нещодавно хореограф Тетяна Денисова пройшла лікування, однак зараз знов опинилась на лікарняному ліжку. Зірка зізналась, що вона ледь не пережила інсульт.

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38 років, друзі... Вчора – майже інсульт. Допис виключно про здоров'я та любов до себе. Співчувати не потрібно,

– різко написала Тетяна Денисова, додавши ненормативну лексику.

На знімку в мережі Тетяна Денисова позує на лікарняному ліжку. Без макіяжу та з почервонінням очей вона викликала чимале хвилювання у своїх прихильників.

Згодом зірка своєрідно вибачилась за досить різкий допис. Тетяна Денисова додала, що раптово захотіла поспілкуватись з підписниками її блогу та заявила, що має складний характер.

Допис, поширений Tatyana Denisova (@tayanadenisova) 22 Сер 2018 р. о 5:19 PDT

Наразі невідомо, як почувається хореограф Тетяна Денисова. Ймовірно, зірка повинна буде пройти курс лікування та обстеження.