Хорхе Лінарес: що відомо про майбутнього суперника Василя Ломаченка

Ввечері 12 травня український боксер Василь Ломаченко битиметься проти представника Венесуели Хорхе Лінареса. Все, що варто знати про 32-річного "Золотого хлопчика", який є чемпіоном світу за версією WBA в легкій вазі – у матеріалі сайту "24".

Хорхе Лінарес (Jorge Luis Linares Palencia) – 32-річний венесуельський боксер, який виступає у легкій вазі. Хоча за час професійної кар’єри пройшов чотири вагові категорії – від другої легшої (до 55,3 кг) до легкої (до 61,2 кг). Відомий як "Золотий хлопчик" – El Niño de Oro чи Golden Boy

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Провівши майже сотню матчів на любительському рівні, боксер вирішив перейти у професіонали у 2002 році. Однак задля цього перебрався з рідної Венесуели у Японію, де і почав боксувати.

Дебютував на професійному рингу 15 грудня 2002 року, нокаутувавши в 1-му раунді Чон Гьонсу. Однак за чемпіонський титул провів бій лише у 21 липня 2007 року – проти Оскара Ларріоса у Лас-Вегасі. Для Хорхе Лінареса це був 24-ий поєдинок на професійному рингу. Завдяки перемозі у 10-му раунді технічним нокаутом він став чемпіоном WBC в напівлегкій вазі. Згодом він виграє вакантний титул чемпіона WBA в другій напівлегкій вазі у бою проти Вібера Гарсії, захистить цей титул і лише 10 жовтня 2009 року у поєдинку проти Хуана Сольдаго втратить його, програвши технічним нокаутом в першому ж раунді. Ця поразка стане першою у професійній кар’єрі Лінареса за 28 боїв.

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Замахнувшись на вакантний титул чемпіона WBC в легкій вазі, венесуелець програє Антоніо Демарко 15 жовтня 2011 року. Наступний бій 3 березня 2012 року проти Сержіо Томпсон – теж поразка. Правда він був не титульний. Але це була остання поразка у професійній кар’єрі Лінареса. Після цього послідували 13 перемог підряд. У тому числі у поєдинку за титул чемпіона WBC в легкій вазі проти Хав'єра Прієто. Згодом двічі його захистив, однак втратив його без бою, коли через травму не зумів вийти в ринг проти Деяна Златічаніна у 2016 році. Відновившись, Лінарес вирішив битися з Антоні Короллою, у якого виграв титул чемпіона WBA та вакантний титул чемпіона The Ring в легкій вазі. Згодом виграв і реванш. Згодом ще двічі захищав їх і володіє ними. Саме за пояс WBA у легкій вазі і битимуться Лінарес та Ломаченко.

Відео найкращих моментів Хорхе Лінареса

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Варто додати, що Лінарес – лівша та доволі технічний боксер. Він має чималий досвід виступів у легкій вазі, у той час як Ломаченко тільки починає там виступи.

Важливим моментом є те, що свого часу Лінаресу довелося звертатися за допомогою до медиків через роздроблену руку у 2013 році. Після цього він береже її.

Нагадаємо, бій Ломаченко – Лінарес відбудеться ввечері 12 травня за місцевим часом (в Україні буде 13 травня). Зустріч пройде у "Медісон сквер гарден" у Нью-Йорку. Онлайн поєдинку буде доступний на сайті "24", як і огляд бою.

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