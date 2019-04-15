14:52
15 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Рогозін привітав Гагаріна з днем космонавтики. Сплячка Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:58, 13 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Фантастичні подарунки від Порошенка. Бойко вирішив хайпанути
      Вєсті.UA
      18:56, 13 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Хоробрий "Смурфик": на Донбасі загинув 20-річний боєць-парамедик

      643 Читать новость на русском
      На Донбасі загинув боєць Микола Волков
      На Донбасі загинув боєць Микола Волков / Колаж 24 каналу

      20-річний боєць-доброволець і парамедик із Маріуполя Микола Волков помер вранці 15 квітня у лікарні імені Мечникова і Дніпрі. Хлопець отримав наскрізне поранення в голову на Донбасі, де майже рік служив у батальйоні "Госпітальєри" і захищав Україну.

      Ворожа снайперська куля потрапила у бійця 12 квітня і пошкодила велику частину головного мозку. Лікарі оцінювали стан хлопця як тяжкий. Останні кілька днів він провів у комі, розповіла волонтерка Яна Зінкевич.

      Читайте також: Знову "страйк": у мережі показали ефектне відео знищення позиції бойовиків на Донбасі

      На жаль наш хоробрий "Смурфик" щойно помер. Він відчайдушно боровся за життя останні дні... Тому, всі хто зараз на передовій – помстіться за нашого "Смурфика", а ми і далі ризикуватимемо своїм життям щоб врятувати ваші,
      – написала волонтерка.

      20-річний Микола Волков служив у зоні бойових дій на Донбасі з липня 2018 року, а з осені виконував ще й функції добровольця-парамедика. Він був бійцем 8-го батальйону "Аратта" та входив до добровольчого медичного формування "Госпітальєри". 


      Загиблий на Донбасі боєць Микола Волков

      Микола також любив футбол та був ультрас футбольного клубу "Маріуполь".

      Прощання з юнаком відбудеться в середу, 17 квітня. Його поховають в рідному Маріуполі, на Алеї слави Старокримського цвинтаря.  

       

      blog_ava
      Чому Порошенко несподівано прийшов на ефір "1+1"
      сьогодні
      7157
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Порошенко і Зеленський про ринок землі: що говорять кандидати
      сьогодні , 14:33 Порошенко і Зеленський про ринок землі: що говорять кандидати
      3555
      "Гра престолів" 8 сезон: все, що відомо про фінал серіалу
      сьогодні , 13:02 "Гра престолів" 8 сезон: все, що відомо про фінал серіалу
      3271
      Донбасс без воды: ежедневный риск
      сьогодні , 12:00 Донбасс без воды: ежедневный риск
      Максим Єфімов 593
      Будинки-привиди на Донбасі: кого тут чекали – українську армію чи "русскую весну"?
      сьогодні , 08:40 Будинки-привиди на Донбасі: кого тут чекали – українську армію чи "русскую весну"?
      Повернись живим 1528
      Головні новини 14 квітня: дебати Порошенка та звільнення скандального Семочка
      сьогодні , 08:01 Головні новини 14 квітня: дебати Порошенка та звільнення скандального Семочка
      4414
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук