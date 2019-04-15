Хоробрий "Смурфик": на Донбасі загинув 20-річний боєць-парамедик

20-річний боєць-доброволець і парамедик із Маріуполя Микола Волков помер вранці 15 квітня у лікарні імені Мечникова і Дніпрі. Хлопець отримав наскрізне поранення в голову на Донбасі, де майже рік служив у батальйоні "Госпітальєри" і захищав Україну.

Ворожа снайперська куля потрапила у бійця 12 квітня і пошкодила велику частину головного мозку. Лікарі оцінювали стан хлопця як тяжкий. Останні кілька днів він провів у комі, розповіла волонтерка Яна Зінкевич.

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На жаль наш хоробрий "Смурфик" щойно помер. Він відчайдушно боровся за життя останні дні... Тому, всі хто зараз на передовій – помстіться за нашого "Смурфика", а ми і далі ризикуватимемо своїм життям щоб врятувати ваші,

– написала волонтерка.

20-річний Микола Волков служив у зоні бойових дій на Донбасі з липня 2018 року, а з осені виконував ще й функції добровольця-парамедика. Він був бійцем 8-го батальйону "Аратта" та входив до добровольчого медичного формування "Госпітальєри".



Загиблий на Донбасі боєць Микола Волков

Микола також любив футбол та був ультрас футбольного клубу "Маріуполь".

Прощання з юнаком відбудеться в середу, 17 квітня. Його поховають в рідному Маріуполі, на Алеї слави Старокримського цвинтаря.