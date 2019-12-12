11:11
12 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ернст руйнує російську пропаганду. Улюблена книга Путіна
      Вєсті Кремля
      21:14, 11 грудня
      Вєсті.UA: Про що Зеленський говорив з Путіним. Бої без правил у Раді
      Вєсті.UA
      20:27, 11 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Хороші новини зі США: Гончарук прокоментував санкції проти "Північного потоку-2"

      420 Читать новость на русском
      Олексій Гончарук прокоментував санкції США проти "Північного потоку-2" / Getty Images

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що схвалені в Конгресі США санкції щодо газопроводу "Північний потік-2" різко ускладнять будівництво російської труби.

      "Хороші новини зі США. Конгрес підтримав санкції проти "Північного потоку-2"! Вони різко ускладнять будівництво російської труби. Президент, уряд і парламент продовжать боротьбу за енергетичну безпеку України", – написав Гончарук у твіттері.

      До теми: Конгрес США затвердив санкції щодо "Північного потоку-2": чому це важливо

      На кого пошириться дія цих санкцій:

      • на судна, причетні до прокладання труб на глибині 100 футів (приблизно 30 метрів) нижче від рівня моря;
      • іноземних осіб, які продавали чи здавали в оренду ці судна.

      Таке рішення США завдасть серйозного удару по трубопроводах. Річ у тім, що Росія не має відповідної техніки для прокладання труб на глибині понад 30 метрів і змушена купувати послуги іноземних судновласників. А вони тепер замисляться, чи буде доцільно ризикувати бізнес-інтересами у США.

      Санкції проти "Північного потоку-2": що ще закладено в оборонний бюджет США

      • Палата представників CША підтримала законопроєкт про оборонний бюджет у розмірі 738 мільярдів доларів на 2020 рік.
      • Документ передбачає 300 мільйонів доларів на "сприяння Україні у сфері безпеки, включаючи летальні засоби оборони". Розглядаються також можливості надання ЗСУ крилатих ракет і протикорабельних ракет наземного базування.
      • У документі також закладене введення санкцій щодо російської енергетики: обмеження щодо будівництва газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".
      • Для "стримування Росії" пропонується збільшити на 734 мільйони доларів витрати на "європейську оборонну ініціативу". Вводиться заборона на співпрацю з Росією по військовій лінії.
      • Тепер документ повинен схвалити Сенат. Президент США Дональд Трамп заявив, що підпише документ.
      Тіна Кароль записала дуетну пісню "Вільна" з солісткою гурту The Hardkiss: прем'єра кліпу
      сьогодні
      6078
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Газ Північний потік-2 Санкції Новини США Олексій Гончарук Ринок газу
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 11:08 Аритмия: почему сердце бьется неправильно, когда это опасно и что с этим делать
      Все про здоров'я 219366
      сьогодні , 09:34 Підсумки 2019 року: найбільш обговорювані весілля зірок
      Анастасія Манюхіна 585
      9 грудня , 14:10 Папір та чорнила для принтерів – найважливіші параметри для вибору
      279
      сьогодні , 08:41 "Дискримінує" російськомовних: хто хоче скасувати закон про мову
      Ярослав Голобородько 2204
      сьогодні , 08:40 "Україногейт": за справу взявся старий ворог Трампа
      Борис Немировський 627
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук