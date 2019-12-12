Хороші новини зі США: Гончарук прокоментував санкції проти "Північного потоку-2"
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що схвалені в Конгресі США санкції щодо газопроводу "Північний потік-2" різко ускладнять будівництво російської труби.
"Хороші новини зі США. Конгрес підтримав санкції проти "Північного потоку-2"! Вони різко ускладнять будівництво російської труби. Президент, уряд і парламент продовжать боротьбу за енергетичну безпеку України", – написав Гончарук у твіттері.
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На кого пошириться дія цих санкцій:
- на судна, причетні до прокладання труб на глибині 100 футів (приблизно 30 метрів) нижче від рівня моря;
- іноземних осіб, які продавали чи здавали в оренду ці судна.
Таке рішення США завдасть серйозного удару по трубопроводах. Річ у тім, що Росія не має відповідної техніки для прокладання труб на глибині понад 30 метрів і змушена купувати послуги іноземних судновласників. А вони тепер замисляться, чи буде доцільно ризикувати бізнес-інтересами у США.
Санкції проти "Північного потоку-2": що ще закладено в оборонний бюджет США
- Палата представників CША підтримала законопроєкт про оборонний бюджет у розмірі 738 мільярдів доларів на 2020 рік.
- Документ передбачає 300 мільйонів доларів на "сприяння Україні у сфері безпеки, включаючи летальні засоби оборони". Розглядаються також можливості надання ЗСУ крилатих ракет і протикорабельних ракет наземного базування.
- У документі також закладене введення санкцій щодо російської енергетики: обмеження щодо будівництва газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".
- Для "стримування Росії" пропонується збільшити на 734 мільйони доларів витрати на "європейську оборонну ініціативу". Вводиться заборона на співпрацю з Росією по військовій лінії.
- Тепер документ повинен схвалити Сенат. Президент США Дональд Трамп заявив, що підпише документ.