Хороші новини зі США: Гончарук прокоментував санкції проти "Північного потоку-2"

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що схвалені в Конгресі США санкції щодо газопроводу "Північний потік-2" різко ускладнять будівництво російської труби.

"Хороші новини зі США. Конгрес підтримав санкції проти "Північного потоку-2"! Вони різко ускладнять будівництво російської труби. Президент, уряд і парламент продовжать боротьбу за енергетичну безпеку України", – написав Гончарук у твіттері.

До теми: Конгрес США затвердив санкції щодо "Північного потоку-2": чому це важливо

Good news from US. The Congress has supported sanctions against the Nord Stream 2! They will dramatically complicate construction of the Russian pipe. President, Government and Parliament will continue to fight for Ukrainian energy security. — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) December 12, 2019

На кого пошириться дія цих санкцій:

на судна, причетні до прокладання труб на глибині 100 футів (приблизно 30 метрів) нижче від рівня моря;

іноземних осіб, які продавали чи здавали в оренду ці судна.

Таке рішення США завдасть серйозного удару по трубопроводах. Річ у тім, що Росія не має відповідної техніки для прокладання труб на глибині понад 30 метрів і змушена купувати послуги іноземних судновласників. А вони тепер замисляться, чи буде доцільно ризикувати бізнес-інтересами у США.

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