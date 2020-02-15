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      Хорошковський заволодів ділянками лісу на Канівщині: суд повернув їх державі

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      Троє суддів з Черкас – Сергій Бондаренко, Василь Храпко та Олег Новіков – повернули в державну власність 60 гектарів лісу на Канівщині, якими незаконно заволодів політик часів Януковича Валерій Хорошковський.

      В лютому 2005 року Канівська районна держадміністрація безоплатно передала у власність землі лісогосподарського призначення 46 жителям Черкаської області. Для цього їх призначення раніше було змінено на сільськогосподарські.

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      Земельні ділянки одразу перекупив колишній високопосадовець часів Януковича, олігарх Валерій Хорошковський, та члени його родини.

      Хто такий Валерій Хорошковський?Український бізнесмен та політик, був віцепрем'єром часів Януковича та керівником СБУ. Колишній власник телеканалу "Інтер". Виїхав з України у 2012 році.

      За даними "Інформаційного опору" Хорошковський практично повністю згорнув роботу з протидії СБУ спецслужбам РФ. У 2010 році номінувався на антипремію "Будяк року" за використання спецслужби для системного обмеження громадянських свобод.

      Місцева прокуратура заявила, що земельні ділянки з самого початку були розподілені на підставних осіб для того, щоб перепродати їх у майбутньому. Тому прокурори звернулись до суду, щоб витребувати в Хорошковського всі землі назад в державну власність.

      Валерій Хорошковський
      Валерій Хорошковський

      Справа неодноразово розглядалася судами всіх інстанцій. І лише наприкінці 2019 року Черкаський апеляційний суд постановив довгоочікуване рішення, яким задовольнив вимоги.

      Судді визнали, що райдержадміністрація була не вправі розпоряджатися землями лісогосподарського призначення. Ліси в Україні перебувають під спеціальним захистом, а рішення про їх вилучення може приймати лише Кабмін.

      Користуватись лісами має кожен охочий, а не лише чиновники. Тому суддів вирішили вилучити землі у Хорошковського.

      Головуючим у цій справі був Сергій Бондаренко, який уже отримував від нас нагороду за те, що не піддався тиску з боку голови суду і відмовився незаконно виселяти жінку з гуртожитку.

      Cергій Бондаренко суддя
      Премію "Честь тижня" отримав суддя Сергій Бондаренко

      Цікаво, що той же голова суду Бабенко раніше теж розглядав справу про землі Хорошковського, але в позові прокуратури відмовив. А от Бондаренко і цього разу проявив незалежність та не злякався можливих переслідувань чи іншого тиску з боку олігарха та чиновників.

      Премію "Честь тижня" за повернення державі незаконно вилучених земельних ділянок отримує суддя Черкаського апеляційного суду Сергій Бондаренко.

      НЕчесть тижня

      Схожу справу нещодавно розглядали і судді Великої палати Верховного суду. Кілька жителів Київської області безкоштовно отримали в приватну власність земельні ділянок для будівництва та ведення сільськогосподарської діяльності в Козині.

      Пізніше всі ділянки були придбані та прийняті в подарунок однією особою – Андрієм Клюєвим, ексглавою адміністрації президента часів Януковича, який побудував там будинок площею понад дві тисячі квадратних метрів.

      Хто такий Андрій Клюєв? У минулому – народний депутат від "Партії регіонів", голова адміністрації Віктора Януковича. Його підозрюють в заволодінні держмайном в особливо великих розмірах. А також звинувачують в причетності до організації кривавого розгону студентів на Майдані. 

      У січні 2020 року Клюєва заочно арештували. Проте вже через місяць було прийняте рішення про скасування відповідної постанови.

      І в цій справі прокуратура стверджувала, що землю було передано з порушення земельного законодавства. Згадані ділянки належать територіальній громаді, тому передавати їх комусь могла тільки Козинська селищна рада.

      Проте рішення прийняв виконавчий комітет ради. Законодавство забороняло сільській раді передавати свої повноваження виконавчому комітету чи будь-яким іншим особам. Та й рішення ради не було опубліковане, отже – не набуло сили.

      Тому прокуратура з 2014 року через суд намагалась вилучити в Клюєва три гектари землі, які оцінюють в три мільйони гривень. Після численних розглядів в інших судах справа дійшла до Верховного суду, де під головуванням Олени Ситнік її розглянула Велика палата.

      Андрій Клюєв
      Андрій Клюєв

      Велика палата скасувала частково попереднє рішення та направила справу на новий розгляд. Здавалося б, хороше рішення. Але 7 із 20 суддів не погодились та висловили окрему думку. Вони звернули увагу на те, що Велика палата скасувала попереднє рішення лише в частині, а не в цілому. 

      Прокуратура серед іншого просила визнати рішення виконавчого комітету незаконним. Апеляція відмовила, а Велика палата залишила цю частину рішення чинною.

      Судді першої інстанції, яким буде передано справу на повторний розгляд, мали б самостійно вирішити, чи законним було рішення виконкому, та чи мав він взагалі повноваження приймати рішення про відчуження земель.

      Проте тепер вони не зможуть витребувати землі у Клюєва, бо будуть зв'язані рішенням Великої палати, і аргументи прокуратури втратять сенс.

      Суддя Олена Ситнік
      Премію "НЕчесть тижня" отримала суддя Олена Ситнік

      Також в окремій думці судді звернули увагу, що Велика палата Верховного Суду вийшла за межі розгляду та заявила, що прокуратура пропустила строки позовної давності.

      Вони закликали суддів першої інстанції не брати до уваги твердження з постанови щодо позовної давності та не використовувати їх для відмови у задоволенні решти позовних вимог через сплив цієї давності.

      Премію "НЕчесть тижня" отримує суддя Великої палати Верховного Суду Олена Ситнік, яка головувала у справі та дозволила Клюєву залишити собі землі отримані незаконно.

      Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

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      Автор: Ірина Шиба
      Теги: Новини України Валерій Хорошковський Андрій Клюєв Ринок землі Новини Черкас Новини Києва
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