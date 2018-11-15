Хорватія – Іспанія: де дивитися онлайн матч Ліги націй

Центральним матчем 15 листопада у Лізі націй стане матч віце-чемпіонів світу збірної Хорватії проти збірної Іспанії. Хорвати боротимуться за збереження прописки у Лізі А на наступний сезон, іспанці ж можуть укріпити своє лідерство. Матч можна буде переглянути і в Україні як по телебаченні, так і онлайн.

Право на показ матчів Ліги націй в Україні володіє "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме останній з них і покаже матч збірних Хорватії та Іспанії. Початок трансляції о 21:35, гра розпочнеться о 21:45.

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Також дивитися онлайн матч Хорватія – Іспанія можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Однак доступ до відео (прямі трансляції та огляди матчів) на цьому сайті платний. За місячний абонемент доведеться заплатити 69 гривень. Або можна купити доступ на 24 години за 39 гривень. Окрім того, на сайті слід зареєструватися.

Нагадаємо, у першому матчі між збірними Іспанії та Хорватії був зафіксований розгром останніх з рахунком 6:0. У першій половині гри забивали Сауль, Асенсіо, а також трапився автогол Калініча. У другому – Родріго Морено, Серхіо Рамос та Іско.