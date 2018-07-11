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Хорватія – Англія: де дивитися онлайн матч Чемпіонату світу

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Англія – Хорватія дивитися онлайн матч Чемпіонату світу
Англія – Хорватія дивитися онлайн матч Чемпіонату світу

Матч між збірними Англії та Хорватії у півфіналі Чемпіонату світу буде доступний українським глядачам онлайн.

Як і решта матчів Чемпіонату світу, гра між збірними Хорватії та Англії буде показана на телеканалі "Інтер". Початок о 21:00 годині.

Читайте також: Хорватія – Англія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

Окрім того, її транслюватимуть в інтернеті за посиланням.

Якщо команди визначать переможця в основний час, то гра триватиме до 23:00. Якщо в основний час буде зафіксована нічия, команди гратимуть два екстра-тайми по 15 хвилин. Якщо і цього часу не вистарчить, фіналіста Чемпіонату світу визначать за допомогою післяматчевих пенальті. Команда, яка програє, 14 липня гратиме матч за третє місце проти Бельгії.

Текстовий онлайн проведе сайт "Футбол 24". Огляд матчу та відео голів та моментів матчу – на сайті 24 каналу.

Читайте також: Мирон Маркевич поділився своїми очікуваннями від матчу Хорватії та Англії

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Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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