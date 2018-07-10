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Хорватія – Англія: букмекери назвали фаворита матчу

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Хорватія – Англія прогноз на матч ЧС-2018
Хорватія – Англія прогноз на матч ЧС-2018

Збірні Хорватії та Англії у матчі півфіналу Чемпіонату світу визначать, кому грати у фіналі, а кому – матч за третє місце.

Букмекери перевагу у цій грі віддають англійцям. Так, William Hill коефіцієнт на перемогу "трьох левів" виставив на рівні 2,30. Перемога збірної Хорватії – 3,40. Нічия в основний час – 3,00. Щодо проходу в наступний раунд, то на англійців коефіцієнт 1,61, на хорватів – 2,25.

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Букмекери покладають надію на те, що капітан англійців Гаррі Кейн заб’є гол у цьому матчі, а Англія виграє – 3,50. Для прикладу, гол Маріо Манджукича та перемога Хорватії – 7,00.

Для прикладу, ймовірність того, що пенальті буде призначено після перегляду відеоповтору – 2,87. А на те, що червона картка буде показана після застосування технології VAR – 6,00.

У PariMatch теж віддають перевагу англійцям – 2,33. На "картатих" – 3,60. Нічия у матчі – 3,10. Прохід у фінал: 1,66 на Англію та 2,31 на Хорватію.

Щодо забитих голів, то "індивідуальний тотал більше 1,5 Англія" – 2,70, "індивідуальний тотал більше 1,5 Хорватія" – 3,70.

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При цьому гол Хорватії у цьому матчі – 1,57, а гол у виконані англійців – 1,37. На те, що заб’ють обидві команди – 2,11. Перший гол: Хорватія – 2,17, Англія – 1,69.

"Фаворит" дає найбільше коефіцієнт на перемогу хорватів – 3,70. На англійців – 2,25. Нічия в основний час – 3,15. Схожа ситуація і з проходом у наступний раунд – 2,54 на хорватів та 1,55 – на англійців.

При цьому щодо забитих голів, то 1,85 на те, що обидві команди заб'ють і 1,89 – якщо ні.

Якщо букмекери у цьому матчі на стороні англійців, то хорвати на цьому Чемпіонаті світу можуть розраховувати на підтримку українських вболівальників.

 

 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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