Хорватія – Англія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

Збірні Англії та Хорватії з голами вирішили не відкладати. Перше взяття воріт відбулося вже на 5-ій хвилині.

Хорвати доволі неакуратно зіграли проти Делле Аллі поблизу свого штрафного, і арбітр призначив штрафний удар. Біля м'яча були Янг і Трипп'єр. Саме останній і пробив. Удар був точний – над стінкою під саму перекладину.

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Субашич, який стрибнув за м'ячем, до нього не дістав.

Згодом Кейн сам хотів вирішити момент, але перший раз не переграв Субашича, а після цього на добиванні влучив у стійку.

Зрівняли рахунок хорвати вже по перерві. Врсалько навісив з флангу, і Перішич випередив одразу двох захисників та пробив ногою.

Після цього хорвати могли забити ще один гол одразу. Однак м'яч влучив у штангу.

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Гра так закінчилася в нічию. І команди зіграли екстратайм. І у другій 15-хвилинці хорвати вийшли вперед. Забив Манджукіч, який скористався помилкою захисників, які прогавили форварда у своєсу штрафному майданчику.