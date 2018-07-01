Хорватія у серії пенальті вирвала перемогу у Данії в 1/8 ЧС-2018
Збірні Хорватії та Данії зустрілись в 1/8 Чемпіонату світу з футболу 2018, продовживши 1 липня день європейських матчів на мундіалі. Доля путівки у чвертьфінал знову визначалась у серії післяматчевих пенальті.
У першому поєдинку неділі збірній Росії вдалось у серії післяматчевих пенальті вибити зі світової першості збірну Іспанії.
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Саме з Росією у чвертьфіналі доведеться зіграти переможцеві поєдинку Хорватія – Данія.
Командам вдалось потішити вболівальників двома голами вже у перші 5 хвилин зустрічі.
Найшвидшим забитим м'ячем цьогорічного чемпіонату відзначився захисник данців Матіас Йоргенсен.
Після вкидання ауту, він скористався метушнею всередині штрафного майданчика хорватів і пробив з лівої.
Мяч закотився у ворота, відбившись спершу від руки голкіпера збірної Хорватії Субашича, а потім від ближньої стійки воріт. 0:1.
Йоргенсен забив найшвидший гол на ЧС-2018
Гол Йоргенсена був забитий на 56-й секунді зустрічі.
На гол-відповідь від хорватів довелось чекати недовго.
Вже на 4-й хвилині форвард збірної Хорватії Маріо Манджукіч зрівняв рахунок. 1:1.
Манджукіч зрівняв рахунок на 4-й хвилині
Команди відзначились забитими м'ячами за перші 217 секунд поєдинку, що стало рекордом в історії чемпіонатів світу.
На 27-й хвилині був небезпечний момент біля воріт хорватів. Нападник данців Брейтвейт отримав м'яч у штрафному і небезпечно пробив по воротах, але воротар хорватів був на місці і відбив удар.
У першій половині зустрічі за статистичними показниками дещо переважала збірна Хорватії, зробивши більшу кількість передач та ударів у площину воріт.
Друга половина зустрічі видалась менш насиченою, ніж перші 5 хвилин поєдинку.
Схоже, команди рівною грою вже з початку другої 45-хвилинки готувались до екстратаймів.
Додаткові 15-хвилинки внесли у гру певної напруги. За 5 хвилин до кінця другого екстратайму Лука Модріч не зумів реалізувати пенальті і напружена гра перейшла у серію післяматчевих пенальті.
Шмейхель відбив пенальті Модріча на 115-й хвилині
У футбольній лотереї нерви виявились міцнішими у збірної Ховартії. У серії післяматчевих пенальті вона перемогла з рахунком 3:2.
У чвертьфіналі ЧС-2018 збірна Хорватії зустрінеться зі збірною Росії.
ЧС-2018, 1/8 фіналу, Хорватія – Данія:
1:1 (пен – 3:2)
Голи: Манджукіч, 4 – Йоргенсен, 1