Хорватія у серії пенальті вирвала перемогу у Данії в 1/8 ЧС-2018

Збірні Хорватії та Данії зустрілись в 1/8 Чемпіонату світу з футболу 2018, продовживши 1 липня день європейських матчів на мундіалі. Доля путівки у чвертьфінал знову визначалась у серії післяматчевих пенальті.

У першому поєдинку неділі збірній Росії вдалось у серії післяматчевих пенальті вибити зі світової першості збірну Іспанії.

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Саме з Росією у чвертьфіналі доведеться зіграти переможцеві поєдинку Хорватія – Данія.

Командам вдалось потішити вболівальників двома голами вже у перші 5 хвилин зустрічі.

Найшвидшим забитим м'ячем цьогорічного чемпіонату відзначився захисник данців Матіас Йоргенсен.

Після вкидання ауту, він скористався метушнею всередині штрафного майданчика хорватів і пробив з лівої.

Мяч закотився у ворота, відбившись спершу від руки голкіпера збірної Хорватії Субашича, а потім від ближньої стійки воріт. 0:1.



Йоргенсен забив найшвидший гол на ЧС-2018

Гол Йоргенсена був забитий на 56-й секунді зустрічі.

На гол-відповідь від хорватів довелось чекати недовго.

Вже на 4-й хвилині форвард збірної Хорватії Маріо Манджукіч зрівняв рахунок. 1:1.



Манджукіч зрівняв рахунок на 4-й хвилині

Команди відзначились забитими м'ячами за перші 217 секунд поєдинку, що стало рекордом в історії чемпіонатів світу.

*3:39.



Misread our stopwatch in all the excitement ️



Still a record, though #CRODEN — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 1 липня 2018 р.

На 27-й хвилині був небезпечний момент біля воріт хорватів. Нападник данців Брейтвейт отримав м'яч у штрафному і небезпечно пробив по воротах, але воротар хорватів був на місці і відбив удар.

У першій половині зустрічі за статистичними показниками дещо переважала збірна Хорватії, зробивши більшу кількість передач та ударів у площину воріт.

They both scored with their first attacks, so clearly letting standards slip for the last 41 minutes #CRODEN pic.twitter.com/M95bvOYTtn — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 1 липня 2018 р.

Друга половина зустрічі видалась менш насиченою, ніж перші 5 хвилин поєдинку.

Схоже, команди рівною грою вже з початку другої 45-хвилинки готувались до екстратаймів.

Додаткові 15-хвилинки внесли у гру певної напруги. За 5 хвилин до кінця другого екстратайму Лука Модріч не зумів реалізувати пенальті і напружена гра перейшла у серію післяматчевих пенальті.



Шмейхель відбив пенальті Модріча на 115-й хвилині

У футбольній лотереї нерви виявились міцнішими у збірної Ховартії. У серії післяматчевих пенальті вона перемогла з рахунком 3:2.

У чвертьфіналі ЧС-2018 збірна Хорватії зустрінеться зі збірною Росії.

ЧС-2018, 1/8 фіналу, Хорватія – Данія:

1:1 (пен – 3:2)

Голи: Манджукіч, 4 – Йоргенсен, 1