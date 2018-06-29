Хорватія – Данія: прогноз на матч Чемпіонату світу

Хорватія та Данія на Чемпіонаті світу розіграють путівку в 1/4 фіналу. Більше шансів на перемогу у цьому матчі експерти віддають хорватам.

"Картаті" без жодних проблем подолали свою групу з трьома перемогами. Особливо феєричною виявилася перемога над збірною Аргентини, яку хорвати розгромили.

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У William Hill коефіцієнт на перемогу Хорватії – 1,85. Прохід їх у наступний раунд – 1,40. На Данію приймають 4,75 на перемогу у матчі та 2,75 – прохід у наступний раунд. Нічия в основний час – 3,20.

Дещо вищий коефіцієнт на перемогу Данії в основний час у PariMatch – 5,10. Перемогу хорватів їх експерти оцінили в 1,88. Нічия у матчі – 3,20. Щодо проходу у наступний раунд – 1,41 на Хорватію та 3,05 – на Данію.

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Найбільший коефіцієнт на Данію – у "Фаворит". Там на перемогу данців приймають з коефіцієнтом 5,50. На збірну Хорватії – 1,83. Нічия у матчі – 3,30.

Прохід Хорватії – 1,41. Прохід Данії – 3,10.