Хорватія – Данія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу
У другому матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу зустрілись збірні Данії та Хорватії.
Уже на другій хвилині збірна Данії спромоглась на швидкий гол. М'яч на свій рахунок записав Йоргенсен. 0:1.
Рівно через дві хвилини хорватам вдалось зрівняти рахунок. За картатих помстився Маріо Манджукіч. 1:1.
Йшла тільки п'ята хвилина поєдинку, а командам довелось починати все заново.
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Джерело: 24 Канал
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