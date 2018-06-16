00:17
17 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
28°C 18°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    27°C 18°C
  • середа
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, 16 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Хорватія – Нігерія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

500 Читать новость на русском
Хорватія – Нігерія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу 2018
Хорватія – Нігерія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу 2018

Збірна Хорватії зіграла проти збірної Нігерії на Чемпіонаті світу з футболу у Росії. Першим у матчі вдалося забити хорватам. Хоча це і зробив гравець збірної Нігерії, який зрізав м'яч у власні ворота.

Команди створили чимало моментів біля воріт суперників, але за весь перший тайм м'яч лише один раз побував у сітці воріт. Після подачі з кутового навіс головою "продовжили" далі у штрафний майданчик. де головою у падінні пробив Манджукіч. Але від ноги Етебо м'яч залетів у ворота збірної Нігерії. 

Читайте також: Чемпіонат світу з футболу 2018: турнірна таблиця

Автогол у ворота збірної Нігерії

Другий гол було забито з пенальті. Автог голу – Лука Модріч. До цього після подачі з кутового Трост-Еконг у боротьбі завалив на газон Манджукіча. Суддя одразу вказав на 11-метрову позначку. Капітан збірної Хорватії не схибив.

Гол Модріча з пенальті

 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – відео голів матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 16 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук