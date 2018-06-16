Хорватія – Нігерія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

Збірна Хорватії зіграла проти збірної Нігерії на Чемпіонаті світу з футболу у Росії. Першим у матчі вдалося забити хорватам. Хоча це і зробив гравець збірної Нігерії, який зрізав м'яч у власні ворота.

Команди створили чимало моментів біля воріт суперників, але за весь перший тайм м'яч лише один раз побував у сітці воріт. Після подачі з кутового навіс головою "продовжили" далі у штрафний майданчик. де головою у падінні пробив Манджукіч. Але від ноги Етебо м'яч залетів у ворота збірної Нігерії.

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Автогол у ворота збірної Нігерії

Другий гол було забито з пенальті. Автог голу – Лука Модріч. До цього після подачі з кутового Трост-Еконг у боротьбі завалив на газон Манджукіча. Суддя одразу вказав на 11-метрову позначку. Капітан збірної Хорватії не схибив.

Гол Модріча з пенальті