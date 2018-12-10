Хостел з вагонів метро з'явиться у Києві: фото незвичного проекту
На вулиці Новокостянтинівській у Києві з'явиться особливий хостел – збудований зі старих вагонів столичного метрополітену.
Вагони, які вже віджили своє у підземці Києва, отримають нове життя у вигляді тераси для відпочинку, бару та окремих номерів, у яких зможуть зупинятись приїжджі гості столиці.
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Як майбутній хостел виглядає зараз і яким за задумом авторів є його проект, у своєму Facebook показав тревел-блогер Андрій Ніколаєв.
Два вагони, які були у користуванні, Київський метрополітен продавав через Prozorro ще наприкінці 2017-го.
Згодом стало відомо, що новий власник вагонів вигадав для них незвичне застосування.
Пізніше мережею навіть "гуляли" фото, як самотні вагони метро роз'їжджають зимовим Києвом.
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