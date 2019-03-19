Хот-дог для Тимошенко та "ніякої агітації" за Зеленського: як політики привертають до себе увагу
Весни на вулицях дедалі більше, а у кандидатських "піарників" свіжих ідей все менше. Увагу претендентів на президентське крісло займали хот-доги, заправки, собаки і діти, меморандуми та співи. Хтось встиг подумати про річницю анексії Криму, а хтось і взагалі цю тему підіймати не мав наміру.
Протест "Нацкорпусу" проти оборудок в оборонній сфері перейшов в іграшкову фазу: у Петра Порошенка полетіли свині. При чому не одна, а сотні. Кидали їх активісти спочатку на Банковій у Києві, а потім – у Полтаві під час виступу президента на місцевій площі.
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Щоправда, свині ці були іграшкові, а ще недешеві – одна така коштує понад 100 гривень. До чинного президента вони не долетіли і залишилися встеляти асфальт.
Іграшкові свині під Адміністрацією Президента
А вже за день, коли президент мав виступати перед киянами, на Михайлівській площі заради цього перегородили пів столиці. Формально – через заходи безпеки, а насправді ж переглядали навіть плакати, з якими йшли на площу люди.
Зняти свою кандидатуру з президентських виборів вирішив ще один кандидат – Сергій Тарута. Порушивши всі терміни, він оголосив про підтримку леді Ю. За традицією, політики підписали меморандум. Щоправда, з бюлетенів прізвище Тарути уже не зникне, адже думати треба було до 7 березня.
Ймовірно, натхненна підтримкою Юлія Тимошенко тим часом позувала на заправках. Цього разу замість кави із хот-догом у руках. Відео, яке кандидатка опублікувала у себе в Instagram, облетіло вже усі соцмережі.
Смачно пообідавши, кандидатка поїхала тиснути руки виборцям у Слов'янську, а потім й переселенцям у Святогірську.
У Анатолія Гриценка ж – чайка на ім'я Джонатан. Політик милувався картиною своєї молодшої доньки і мріяв про відпустку на морі. А заодно думав про вічне: риболовлю і опонентів.
Собаки і караоке вихідного дня і у Олега Ляшка. Його улюбленці вже записалися в агітаторів роздають газети "Слово Ляшка".
Олег Ляшко зі своєю газетою
Загалом всі кандидати вже на низькому старті, бо ще два тижні і "запалає". Палатиме ненависть в опонентів, дедлайни підрахунку голосів і терпіння громадян. А пісня Віктора Павліка про обіцянки і пробачення звучатиме доречно, як ніколи раніше.
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