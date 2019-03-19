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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Хот-дог для Тимошенко та "ніякої агітації" за Зеленського: як політики привертають до себе увагу

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      Весни на вулицях дедалі більше, а у кандидатських "піарників" свіжих ідей все менше. Увагу претендентів на президентське крісло займали хот-доги, заправки, собаки і діти, меморандуми та співи. Хтось встиг подумати про річницю анексії Криму, а хтось і взагалі цю тему підіймати не мав наміру.

      Протест "Нацкорпусу" проти оборудок в оборонній сфері перейшов в іграшкову фазу: у Петра Порошенка полетіли свині. При чому не одна, а сотні. Кидали їх активісти спочатку на Банковій у Києві, а потім – у Полтаві під час виступу президента на місцевій площі.

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      Щоправда, свині ці були іграшкові, а ще недешеві – одна така коштує понад 100 гривень. До чинного президента вони не долетіли і залишилися встеляти асфальт.

      Акція проти оборудок в оборонці
      Іграшкові свині під Адміністрацією Президента

      А вже за день, коли президент мав виступати перед киянами, на Михайлівській площі заради цього перегородили пів столиці. Формально – через заходи безпеки, а насправді ж переглядали навіть плакати, з якими йшли на площу люди.

      Зняти свою кандидатуру з президентських виборів вирішив ще один кандидат – Сергій Тарута. Порушивши всі терміни, він оголосив про підтримку леді Ю. За традицією, політики підписали меморандум. Щоправда, з бюлетенів прізвище Тарути уже не зникне, адже думати треба було до 7 березня.

      Ймовірно, натхненна підтримкою Юлія Тимошенко тим часом позувала на заправках. Цього разу замість кави  із хот-догом у руках. Відео, яке кандидатка опублікувала у себе в Instagram, облетіло вже усі соцмережі.

      Смачно пообідавши, кандидатка поїхала тиснути руки виборцям у Слов'янську, а потім й переселенцям у Святогірську.

      У Анатолія Гриценка ж – чайка на ім'я Джонатан. Політик милувався картиною своєї молодшої доньки і мріяв про відпустку на морі. А заодно думав про вічне: риболовлю і опонентів.

      Володимир Зеленський тим часом "не агітує". Адже вийшов новий випуск "Вечірнього кварталу", у якому начебто жодного натяку на агітацію. А насправді – сама лише агітація і є. Колеги Зеленського хвалили його, проводжали у президенти та висміювали опонентів.

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      Після кожної порції схожих на агітацію жартів Зеленський підкреслював, що це не агітація. А потім зі спокійною душею кандидат відпочивати за грою у сквош.

      Собаки і караоке вихідного дня і у Олега Ляшка. Його улюбленці вже записалися в агітаторів роздають газети "Слово Ляшка".

      Газета
      Олег Ляшко зі своєю газетою

      Загалом всі кандидати вже на низькому старті, бо ще два тижні і "запалає". Палатиме ненависть в опонентів, дедлайни підрахунку голосів і терпіння громадян. А пісня Віктора Павліка про обіцянки і пробачення звучатиме доречно, як ніколи раніше.

      blog_ava
      5 років після анексії: як виглядає Крим зараз
      18 березня
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      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Олег Ляшко Володимир Зеленський Юлія Тимошенко - новини Сергій Тарута Петро Порошенко Анатолій Гриценко
      Джерело: 24 канал
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