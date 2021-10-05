Хотіла винагороду: віртуальна знайома шантажувала одесита його відвертими фото

5 жовтня 2021 , 13:39
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Джерело:

Нацполіція Одещини

40-річна жінка вимагала від одесита 30 тисяч, погрожуючи викласти його відверті світлини в інтернет. Чоловік сам надіслав фото віртуальній знайомій під час спілкування.

Спочатку жінка вимагала 6 тисяч, але згодом сума зросла до 30 тисяч. Тоді чоловік вирішив звернутися до поліції. Про це повідомили 5 жовтня.

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Погрожувала відвертими фото

Чоловік познайомився з жінкою онлайн. Під час спілкування він надіслав їй свої відверті фото. Згодом віртуальна знайома почала погрожувати чоловікові, що викладе ці світлини в мережу.

Інакше вона вимагала в знайомого 4 тисячі гривень. Побоюючись за репутацію, чоловік надіслав їй суму. Натомість зловмисниця продовжила його шантажувати, підвищуючи ціну. 

Спочатку 6 тисяч, а потім – 30 тисяч

  • Врешті, коли жінка почала вимагати від знайомого 30 тисяч, то одесит не витримав і звернувся за допомогою до поліції.
  • Правоохоронці встановили особу жінки й навідались до її житла з обшуками.
  • Там вони знайшли речі, що свідчили про причетність до шантажу.
  • Слідчі оголосили фігурантці підозру за вимагання грошей.
  • Жінці загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.
Автор: Марта Кушка