Хотіла винагороду: віртуальна знайома шантажувала одесита його відвертими фото
Джерело:Нацполіція Одещини
40-річна жінка вимагала від одесита 30 тисяч, погрожуючи викласти його відверті світлини в інтернет. Чоловік сам надіслав фото віртуальній знайомій під час спілкування.
Спочатку жінка вимагала 6 тисяч, але згодом сума зросла до 30 тисяч. Тоді чоловік вирішив звернутися до поліції. Про це повідомили 5 жовтня.
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Погрожувала відвертими фото
Чоловік познайомився з жінкою онлайн. Під час спілкування він надіслав їй свої відверті фото. Згодом віртуальна знайома почала погрожувати чоловікові, що викладе ці світлини в мережу.
Інакше вона вимагала в знайомого 4 тисячі гривень. Побоюючись за репутацію, чоловік надіслав їй суму. Натомість зловмисниця продовжила його шантажувати, підвищуючи ціну.
Спочатку 6 тисяч, а потім – 30 тисяч
- Врешті, коли жінка почала вимагати від знайомого 30 тисяч, то одесит не витримав і звернувся за допомогою до поліції.
- Правоохоронці встановили особу жінки й навідались до її житла з обшуками.
- Там вони знайшли речі, що свідчили про причетність до шантажу.
- Слідчі оголосили фігурантці підозру за вимагання грошей.
- Жінці загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.