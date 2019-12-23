Хотіла авто, а виграла 1 мільйон гривень

З мешканкою Харківщини трапилось новорічне диво від "Лото-Забава".

Чи правда, що новачкам завжди щастить? І чи спрацьовує ця теорія на гравцях державної лотереї "Лото-Забава"? На власному прикладі, це підтвердила переможниця з Харківщини, якій знадобилось для виграшу лише три гри. Надихайтеся прикладом новоспеченої мільйонерки, якій пощастило не лише виграти 1 000 000 гривень, а й потрапити у справжню новорічну казку.

Понад рік тому, у 1004 тиражі заповітний мільйон гривень пощастило виграти Оксані Сорокіній, мешканці міста Люботин, що на Харківщині. Рішення почати грати було спонтанним і спочатку мрії переможниці щодо виграшу обмежувались бюджетним автомобілем. Утім, фарт до пані Оксани виявився вельми прихильним і вона зірвала кругленький куш. Для того, аби враження від виграшу запам`яталися на довго, рік тому "М.С.Л." запрошував переможницю зі свекрухою провести уїк-енд у столиці, підготувавши безліч цікавих пригод, щоб гості відчули себе справжніми мільйонерами Отож, пригадаємо, як це було!

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– Традиційно розпочинаємо інтерв`ю з історії успіху. Чи давно граєте у "Лото-Забава"? Як дізналися про те, що стали мільйонеркою?

– Насправді це була третя гра в моєму житті. Я прийшла у пункт продажу державних лотерей, щоб купити два білети. Але, продавчиня звернула мою увагу на те, що купуючи три лотереї – додатково з`являється шанс узяти участь у розіграші автомобіля. Я так загорілася цією ідеєю, що купила не три, а навіть п`ять. Один білет, до речі, я хотіла подарувати братові, але потім помітила три останні двійки у його номері. Подумала, що це хороший знак і вирішила не віддавати. По телевізору розіграш не дивилася. Внутрішнього передчуття, що виграю не було ніякого. У понеділок перевірила спершу в інтернеті білети. Чесно кажучи, не повірила своїм очам! Але у пункті продажу також підтвердили, що мені пощастило зірвати 1 000 000 гривень.

– Кому першому розповіли і яка була реакція?

– Першому розповіла сину, потім чоловіку та свекрусі. Син кепкував з мене довго, мовляв, таких наївних мільйонерів як я - пів України. Повірив, що виграші від "Лото-Забава" реальні лише коли побачив мене по телевізору.

– Що змінилося за цей рік у вашому житті? Уже почали витрачати гроші, і як щодо позаминулорічних планів придбати квартиру синові?

– Ми зробили ремонт у будинку. Придбали нові меблі та деяку техніку. А щодо сина, то він почав мріяти про власний будинок. Тому, обов`язково допоможу йому здійснити цей задум.

– До речі, ви стали першою мільйонеркою, яка пообіцяла у студії "Лото-Забава" пожертвувати якусь частину виграшу на благодійність. Уже вдалося це зробити?

– Звичайно. Я вважаю, що з грошима, які прийшли легко, обов`язково треба ділитися. Тому, я вже перерахувала частину коштів на лікування знайомої. Вона зараз бореться з онкологічним захворюванням. Сподіваюсь, у неї все буде добре.

– Як взагалі сприйняли вашу перемогу знайомі. І чи почали також грати?

– Не встигла я вийти зі студії та сісти у білий лімузин, як мені почала дзвонити та вітати купа знайомих. Виявляється, половина Люботина грає у "Лото-Забава".

– А де ви працюєте і як на роботі відреагували?

– Я працюю звичайним охоронцем. Колеги жартують, що у нашій охоронній фірмі працюють навіть мільйонери!

– Як нам відомо, ви погодилися взяти участь у подарунковій програмі "Два дні з життя мільйонера" і минулого року приїздили разом зі свекрухою Надією Андріївною до Києва. Що цікаво для вас підготували представники компанії "М.С.Л."?

– Ми зі свекрухою вперше побували у столиці. На автовокзалі нас зустрів білосніжний лімузин, потім поселили у розкішний готель, який розташований у самісінькому центрі міста. Організували екскурсію Києвом, зводили у контактний зоопарк. Та родзинкою програми став візит до "Зимової країни". Здійснилася моя мрія: поцілувати справжнього Діда Мороза та загадати йому подарунок на Новий рік. Також ми відвідали професійний майстер-клас із виготовлення ялинкових прикрас від відомої української фабрики. Фотографувалися з казковими льодовими фігурами. Трішки змерзли, але не передати словами, як усе сподобалося.

– Прийнято вважати, що у свекрухи з невісткою складні стосунки. У вашій родині схоже по-іншому?

– Так. Ми з Надією Андріївною справжні подруги. Любимо одна одну. Не жалкую, що приїхала до столиці разом із нею.

– А разом з ведучими обідали?

– Так. Правда лише з Анатолієм Гнатюком. Дуже приємна та проста людина. Сподіваюсь, наступного разу, коли мене запросять до студії "Лото-Забава", пощастить познайомитись і з ведучою телерозіграшу.

– Тобто, грати продовжуєте?

– Звичайно. Я сказала, що обов`язково приїду за джекпотом.

– Що побажаєте іншим гравцям "Лото-Забава"?

– Грати, вірити та ніколи не опускати руки!