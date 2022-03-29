Адже в будівлі не було ніяких військових баз, там перебували лише чиновники. Про це заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, повідомляє 24 канал.

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У якому стані постраждалі від удару

Російська крилата ракета практично зруйнувала будівлю ОВА. Через це травмувалися 28 людей. З них:

8 перебувають у важкому стані, їх вже прооперували;

решта постраждалих отримали незначні травми.

Ще доля 7 осіб залишається невідомою.

У цій будівлі були лише працівники адміністрації, які є цивільними. Ці люди займалися питаннями забезпечення області, жодних військових там не було. Тому можу зробити висновок, що насправді росіяни вирішили зруйнувати будівлю ОВА, враховуючи, що там міг бути голова Віталій Кім,

– зазначив мер.

Зауважимо, Кім не постраждав внаслідок обстрілу. Однак 9 осіб загинули.

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