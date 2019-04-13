Хотіли купити квартиру дочці, але віддали гроші Зеленському

Киянин Дмитро Кучук та його родина спільно переказали 368 тисяч гривень до виборчого фонду кандидата у президента України Володимира Зеленського. Журналісти "Схем" знайшли цю родину і попросили пояснити, як і чому так трапилося.

Родина Дмитра Кучука мешкає у звичайній багатоповерхівці на Виноградарі (один із спальних районів Києва). Про це журналісти розповіли у блозі програми "Схеми: корупція в деталях", спільного проекту "Радіо Свобода" та телеканалу "UA:Перший".

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Дружина Кучука поговорила з журналістами і розповіла: мовляв, сім'я вирішила відмовитися від купівлі нової квартири для дочки і переказала свої заощадження у виборчий фонд Володимира Зеленського.

Гроші з депозиту зняли. 300 тисяч там з чимось. Це наші особисті заощадження. Ми хотіли дочці купити квартиру, але зрозуміли, що потрібно щось змінювати в країні. Тому ми профінансували (кампанію Зеленського – 24 канал). Сподіваємося на краще,

– сказала вона.

До слова, схожі наміри до самопожертви продемонструвала і родина з Одещини. Фінансовий звіт, оприлюднений на сайті ЦВК, показав: Сергій та Світлана Івашковські та їхній син Денис з села Ліски Одеської області разом переказали майже 3 мільйони гривень до фонду Зеленського.



Івашковський стверджує, що продав будинок за 280 тисяч доларів і віддав гроші Зеленському

Гроші ці, за їхніми словами, надійшли від продажу нерухомості. "Будинок я продав за 280 тисяч доларів", – пояснив журналістам Сергій Івашковський. І навіть показав журналістам маєток у селі Ліски, який продав у 2018 році.

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Загалом з того ж звіту про формування виборчого фонду кандидата на посаду президента України Зеленського можна зробити висновок, що з 8 лютого по 18 березня 2019 року фізичні особи перерахували туди 68,36 мільйона гривень.

Що відомо про другий тур виборів президента?Нагадаємо, другий тур виборів відбудеться в неділю, 21 квітня. Голосування триватиме з 8:00 до 20:00.



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Для того, щоб проголосувати, не забудьте із собою прихопити паспорт. А також тимчасово змінити місце голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем реєстрації).



Назвати ім'я нового президента України ЦВК повинна до 1 травня.