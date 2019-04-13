00:39
13 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Подарунок від Рогозіна. В Кадирова гроші від Аллаха
      Вєсті Кремля
      22:30, 12 квітня
      Вєсті.UA: Зеленський втік від Порошенка. Бойко хайпанув на змінах у владі
      Вєсті.UA
      21:15, 12 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Хотіли купити квартиру дочці, але віддали гроші Зеленському

      189 Читать новость на русском
      Кучуки віддали у фонд кандидата депозит у понад 300 тисяч гривень
      Кучуки віддали у фонд кандидата депозит у понад 300 тисяч гривень / "Радіо Свобода"

      Киянин Дмитро Кучук та його родина спільно переказали 368 тисяч гривень до виборчого фонду кандидата у президента України Володимира Зеленського. Журналісти "Схем" знайшли цю родину і попросили пояснити, як і чому так трапилося.

      Родина Дмитра Кучука мешкає у звичайній багатоповерхівці на Виноградарі (один із спальних районів Києва). Про це журналісти розповіли у блозі програми "Схеми: корупція в деталях", спільного проекту "Радіо Свобода" та телеканалу "UA:Перший".

      Дивіться також: За 2 роки Зеленський 13 разів літав до міст, де живе Коломойський

      Дружина Кучука поговорила з журналістами і розповіла: мовляв, сім'я вирішила відмовитися від купівлі нової квартири для дочки і переказала свої заощадження у виборчий фонд Володимира Зеленського.

      Гроші з депозиту зняли. 300 тисяч там з чимось. Це наші особисті заощадження. Ми хотіли дочці купити квартиру, але зрозуміли, що потрібно щось змінювати в країні. Тому ми профінансували (кампанію Зеленського – 24 канал). Сподіваємося на краще,
      – сказала вона.

      До слова, схожі наміри до самопожертви продемонструвала і родина з Одещини. Фінансовий звіт, оприлюднений на сайті ЦВК, показав: Сергій та Світлана Івашковські та їхній син Денис з села Ліски Одеської області разом переказали майже 3 мільйони гривень до фонду Зеленського.

      Одеса
      Івашковський стверджує, що продав будинок за 280 тисяч доларів і віддав гроші Зеленському

      Гроші ці, за їхніми словами, надійшли від продажу нерухомості. "Будинок я продав за 280 тисяч доларів", – пояснив журналістам Сергій Івашковський. І навіть показав журналістам маєток у селі Ліски, який продав у 2018 році.

      Хто з олігархів фінансує передвиборчі кампанії кандидатів – дивіться у програмі "Он воно як"

      Загалом з того ж звіту про формування виборчого фонду кандидата на посаду президента України Зеленського можна зробити висновок, що з 8 лютого по 18 березня 2019 року фізичні особи перерахували туди 68,36 мільйона гривень.

      Що відомо про другий тур виборів президента?Нагадаємо, другий тур виборів відбудеться в неділю, 21 квітня. Голосування триватиме з 8:00 до 20:00.

      Лідерами першого туру стали Володимир Зеленський з 30,24% голосів та Петро Порошенко з 15,95%. У другому турі українці саме між ними обиратимуть президента.

      Для того, щоб проголосувати, не забудьте із собою прихопити паспорт. А також тимчасово змінити місце голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем реєстрації).

      Назвати ім'я нового президента України ЦВК повинна до 1 травня.

       

       

      blog_ava
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      12 квітня
      23558
      Теги: Новини України Гроші Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Новини Києва Журналісти Розслідування Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 12 квітня: зустріч Зеленського та Порошенка з Макроном, заморозки в Україні
      12 квітня , 22:50 Головні новини 12 квітня: зустріч Зеленського та Порошенка з Макроном, заморозки в Україні
      713
      Декомунізований календар: які свята з’явилися в Україні з 2014 року і які будуть скасовані
      12 квітня , 20:30 Декомунізований календар: які свята з’явилися в Україні з 2014 року і які будуть скасовані
      Світлана Попова 2574
      Хто твій кандидат у президенти: тест
      12 квітня , 19:57 Хто твій кандидат у президенти: тест
      4808
      Президенту України треба імунітет – до сварок та незручностей
      12 квітня , 19:45 Президенту України треба імунітет – до сварок та незручностей
      Ольга Бродська 876
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      12 квітня , 19:15 Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      Анастасія Зазуляк 23558
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук