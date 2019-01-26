Хотіли оголосити Варфоломія єретиком: у Болгарській православній церкві сваряться через ПЦУ

У Болгарській церкві через обговорення визнання Православної Церкви України спалахнув конфлікт між патріархом Неофітом та прихильними до РПЦ митрополитами. Останні виступають за цілісність Московського патріархату та хочуть оголосити Варфоломія єретиком.

На засіданні Синоду Болгарської православної церкви головною темою було українське питання, пише Faktor.bg.

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Ще 24 січня, коли відбулось засідання, прихильники трьох проросійських митрополитів Гавриїла Ловчанського, Іоанна Варненського та Данила Відінського провели акцію на підтримку позиції Московського Патріархату із закликом засудити дії патріарха Варфоломія.

Видання зазначає, що до цих митрополитів у Синоді приєднались ще кілька. Усі вони звернулись до патріарха і Синоду з проханням підтримати позицію РПЦ та її філії в Україні, а також оголосити Вселенського Патріарха єретиком.

ЗІ свого боку, патріарх Болгарський Неофіт наголосив, що Україна є незалежною країною, тож повинна мати автокефальну церкву. Однак прохання проросійських митрополитів-русофілів потрапило на розгляд канонічної комісії. Ще частина митрополитів підтримали патріарха.

Так, прохання про підтримку РПЦ набрало 7 голосів, протилежна думка – 8 голосів.

Видання також зазначає, що до патріарха і Синоду із проханням визнати ПЦУ звернулась найстаріша демократична політична організація країни - Болгарський землеробський народний союз.

При цьому національний рух "Русофіли" попросив знайти Синод канонічне вирішення українського питання, а також ухвалити рішення, "відповідне братнім почуттям болгарського і російського народів".

Окрім цього, на засідання Синоду також прийшли прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов, а також міністр фінансів Владислав Горанов.

Натомість у Російській православній церкві переконують, що православні церкви світу не визнають результатів Об’єднавчого собору, за підсумками якого було створено Православну церкву України. Також там вважають, що все повернеться "на своє місце" та заявляють про спільну історію та культуру.

Як створили Православну церкву в Україні?На початку жовтня 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату заслухав звіт посланців патріарха Варфоломія в Україні (екзархів) та надав дозвіл нашій державі на створення єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у єдину помісну незалежну церкву – Православну церкву України. Предстоятелем ПЦУ став Епіфаній – митрополит Переяславський і Білоцерківський . Кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор.



5 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію Православної церкви України. 6 січня ПЦУ офіційно отримала Томос від Варфоломія.