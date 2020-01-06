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      Хотіли спитати "чий Крим": на зустрічі з російською блогеркою у Києві сталися сутички – відео

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      Сутички на зустрічі російської блогерки Олександри Мітрошиної у Києві / скріншот з відео

      Активісти громадського руху "Відсіч" повідомили про затримання і побиття своїх членів, які поставили запитання "Чий Крим?" відомій російській блогерці Олександрі Мітрошиній.

      Як повідомляє "Відсіч", поліція затримала двох активістів – Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького.

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      За даними активістів, затриманих відвезли у відділення поліції на вулицю Голосіївську, 15. У русі "Відсіч" стверджують, що активістів побили прихильники російської блогерки.

      На відео, яке розповсюдило рух "Відсіч", співробітник поліції повідомив, що патрульні затримали Овчаренка і Кальницького за "дрібне хуліганство".

      Дивіться відео розмови активістів "Відсіч" з російською блогеркою

      Що відомо про Сашу Мітрошину?Саша (Олександра) Мітрошина – російська громадська діячка, письменниця, журналістка, радіоведуча та блогерка. Вона відома також як активістка-феміністка, засновниця і прихильниця руху #ЯНеХотелаУмирать. 

      Мітрошина також співпрацювала з телеканалом "Росія 1" (ВГТРК). 

      У 2017 році Олександра Мітрошина повідомила на своїй фейсбук-сторінці, що відвідала анексований Крим.


      Олександра Мітрошина відвідувала анексований Крим / фото із фейсбуку

      12 страв на Святвечір
      сьогодні
      17979
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Києва Новини України Сутички Анексія Криму
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