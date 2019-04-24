Хотіли вивезти 300 кілограмів героїну: у Києві затримали іноземних наркоторговців
Правоохоронці затримали групу іноземних наркоторговців у столиці в ніч на 24 квітня.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін.
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За його словами, затримані іноземці займалися поставкою та організацією транзиту героїну в великих обсягах через Україну до Європи.
Наркотики, вилучені під час затримання
У іноземців вилучили понад 300 кілограмів героїну
"Ми, Національна поліція України, поступово наступаємо на міжнародну наркозлочинність та спуску їм вже не дамо", – наголосив Аброськін.
Й додав, що більше інформації правоохоронці нададуть під час прес-конференції.
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