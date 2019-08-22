Хотіли захопити Крим ще тоді: чому Росія створила конфлікт у Керченській протоці у 2003 році

Один із перших дуже гострих конфліктів між Україною та Росією виник у 2003 році щодо українського острову Тузла у Керченській протоці. За словами експерта, росіяни готувалися до захоплення Криму ще з тих часів.

Про це розповів голова Секретаріату Президента у 2005-2006 роках Олег Рибачук журналістам 24 каналу у програмі "Незалежність. Як це було".

Важливо! Волонтери з'ясували, який корабель Росії брав участь у захопленні Криму

Рибачук наголосив, що тоді в Україні декілька днів всі говорили про те, що на Тузлі назріває конфлікт, бо росіяни почали там будувати переправу і заходили в територіальні води України.

Вони це робили, як моя собака: ти їй кажеш "сидіти", вона посидить, потім встане, зробить вигляд, що потягується і посунеться так на 20 сантиметрів ближче. Росіяни приблизно так і підтягувалися,

– сказав він.

Голова Секретаріату Президента у 2005-2006 роках додав, що Кучми тоді не було в Україні, бо він полетів на зустрічі десь у Бразилію.

"На засіданні українсько-російської міжпарламентської групи я перший підняв питання, чому ми вдаємо, що у нас все добре? Адже ми маємо зробити спільну заяву по тому, що відбувається в Тузлі", – відповів Рибачук.

Читайте також: ФСБ Росії тероризує українців в Азовському морі: відео

За його словами, тоді Віктор Черномирдін (на той час посол РФ в Україні, – 24 канал) показав військові карти ще часів Другої світової, якими хотів переконати, що Азов розмежований неправильно.

Росіяни не сприймали факт, що Україна є самостійною, зі своїми кордонами і територіальними водами. Кучма тоді розвернув свій літак, повернувся і посилив там військову присутність,

– прокоментував Рибачук.



Президент України Леонід Кучма на острові Тузла у 2003 році

Зазначимо, що 25 листопада 2018 року Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових.

Як українські моряки потрапили в полон у Росії?Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. Росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу". Тоді Росії вдалося взяти в полон 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Полонені українські моряки / Інфографіка 24 каналу