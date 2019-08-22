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      Хотіли захопити Крим ще тоді: чому Росія створила конфлікт у Керченській протоці у 2003 році

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      Росія створила конфлікт у Керченській протоці у 2003 році
      Росія створила конфлікт у Керченській протоці у 2003 році / 24 канал

      Один із перших дуже гострих конфліктів між Україною та Росією виник у 2003 році щодо українського острову Тузла у Керченській протоці. За словами експерта, росіяни готувалися до захоплення Криму ще з тих часів.

      Про це розповів голова Секретаріату Президента у 2005-2006 роках Олег Рибачук журналістам 24 каналу у програмі "Незалежність. Як це було".

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      Рибачук наголосив, що тоді в Україні декілька днів всі говорили про те, що на Тузлі назріває конфлікт, бо росіяни почали там будувати переправу і заходили в територіальні води України.

      Вони це робили, як моя собака: ти їй кажеш "сидіти", вона посидить, потім встане, зробить вигляд, що потягується і посунеться так на 20 сантиметрів ближче. Росіяни приблизно так і підтягувалися,
      – сказав він.

      Голова Секретаріату Президента у 2005-2006 роках додав, що Кучми тоді не було в Україні, бо він полетів на зустрічі десь у Бразилію.

      "На засіданні українсько-російської міжпарламентської групи я перший підняв питання, чому ми вдаємо, що у нас все добре? Адже ми маємо зробити спільну заяву по тому, що відбувається в Тузлі", – відповів Рибачук.

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      За його словами, тоді Віктор Черномирдін (на той час посол РФ в Україні, – 24 канал) показав військові карти ще часів Другої світової, якими хотів переконати, що Азов розмежований неправильно.

      Росіяни не сприймали факт, що Україна є самостійною, зі своїми кордонами і територіальними водами. Кучма тоді розвернув свій літак, повернувся і посилив там військову присутність,  
      – прокоментував Рибачук.

      Президент України Леонід Кучма на острові Тузла у 2003 році
      Президент України Леонід Кучма на острові Тузла у 2003 році

      Зазначимо, що 25 листопада 2018 року Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових.

      Як українські моряки потрапили в полон у Росії?Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. Росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу". Тоді Росії вдалося взяти в полон 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      українські моряки
      Полонені українські моряки / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Водний транспорт Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Історія Конфлікт в Азовському морі Леонід Кучма
      Джерело: 24 канал
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