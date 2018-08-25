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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Хотілося поміняти пів команди, – тренер "Ворскли" розкритикував своїх футболістів після поразки

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Василь Сачко
Василь Сачко

Головний тренер полтавської "Ворскли" Василь Сачко не надто стримував емоції після поразки його команди "Олександрії".

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У післяматчевому коментарі каналу "Футбол 1/2" Сачко розкритикував своїх футболістів, які припустилися чималої кількості помилок.

За що боролися – на те й напоролися. Знали, що буде важка гра, дивилися стандарти, розповідали дітям, як діяти, просили. Але сьогодні я не впізнав команду. Шкода, що тільки три заміни, хотілося поміняти пів команди. Ми зовсім про інше домовлялись. Хтось, мабуть, не зрозумів, що від них вимагається. Пропустили два м'ячі – гра була зроблена і було важко її переламати. Деяким хлопцям потрібно задуматися – так в футбол грати не можна. Хто не хоче, нехай закінчує з футболом,
– заявив Сачко.

При цьому частину провини за поразку тренер взяв і на себе.

"Не хочу посипати попелом чиїсь голови, але ми грали потворно. Мені виправдовуватися абсолютно нема в чому. Ми розберемо епізоди в спокійній обстановці. Я знаю можливості багатьох хлопців і вони грають нижче цього рівня. Не хочу переходити на особистості, але оборона з перших хвилин показала себе невпевнено. Багато досвідчених хлопців, які повинні бути лідерами на полі, але сьогодні я їх не побачив. Ми погано почали чемпіонат, комплектуємо по ходу, але я вірю, що все виправимо. Шкода втраченого часу. У цьому винен клуб і тренерський штаб. Винен завжди головний тренер", – підсумував Сачко.

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Варто додати, що у полтавської "Ворскли", за словами самих гравців, проблеми з виплатою зарплати.

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Теги: Футбол Новини спорту УПЛ ФК Ворскла
Джерело: 24 Канал
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