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Хотілося вбити Віду в землю, – форвард збірної Росії Дзюба

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Артем Дзюба
Артем Дзюба

Збірна Росії у чвертьфіналі Чемпіонату світу поступилася збірній Хорватії. Цей матч так і залишився одним із багатьох на цьому Мундіалі, якби не скандал, який зчинили росіяни після цієї поразки.

Нагадаємо, після перемоги Хорватії над збірною Росії у чвертьфіналі Чемпіонату світу, де Віда забив один з голів, а потім влучно пробив під час післяматчевих пенальті, було опубліковано відео з ними, де пролунала фраза "Слава Україні!" та "це перемога за "Динамо" та Україну". ФІФА винесла попередження гравцеві збірної Хорватії Домагою Віді за фразу "Слава Україні". Також хорватські футбольні функціонери вирішили звільнити Вукоєвіча зі збірної та попросити вибачення у росіян (хоч свою срібну медаль він таки отримав).

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Форвард збірної Росії та петербурзького "Зеніту" Артем Дзюба заявив, що після матчу готовий був вбити Віду в землю. Про це він заявив в коментарі клубному сайту.

"Через Віду та Вукоєвіча... Їх виступ дуже сильно нас розлютило ще в автобусі. Перша реакція – хотілося вийти та вбити Віду в землю. Але потім охололи трошки. Потім він приніс вибачення, так що злості на нього не тримаю", – заявив Дзюба.

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На думку росіянина, Віда "не відає, що творить".

Теги: Новини спорту Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018 Слава Україні: скандал з хорватськими футболістами
Джерело: 24 Канал
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